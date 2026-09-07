Szczecin uruchamia Strefę Konsultacji. Internetowe miejsce dla mieszkańców

Portal gromadzi w jednym miejscu komplet informacji o bieżących dyskusjach, planowanych spotkaniach oraz procedurach, dzięki którym każdy może zabrać głos. Tematyka rozmów z mieszkańcami ma być niezwykle szeroka: od zagospodarowania przestrzeni publicznej po projekty dedykowane konkretnym grupom społecznym.

Gry bez barier i nowy park na start

Cyfrowy debiut platformy powiązano z ważnym projektem społecznym. Pierwszym procesem będą konsultacje studentów szczecińskiej Akademii Sztuki na temat dostępności gier cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Tuż po nich ruszą kolejne dyskusje. Urzędnicy zapytają Szczecinian m.in. o wizję przyszłego zagospodarowania terenu przy ul. Wszystkich Świętych, gdzie w planach jest stworzenie Parku Za Murem. Władze miasta podkreślają, że głos mieszkańców to kluczowe źródło wiedzy o ich codziennych potrzebach. Wszystkie zebrane opinie będą szczegółowo analizowane i wdrażane w życie w ramach dostępnych możliwości finansowych, formalnych oraz projektowych.

O projekcie

Za prowadzenie Strefy Konsultacji odpowiada Urban Lab Szczecin, zlokalizowany przy ul. Cyfrowej 2. Cała inicjatywa to projekt Gminy Miasto Szczecin, który powstał dzięki wsparciu finansowemu z programu Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich 2021–2027 oraz budżetu państwa.