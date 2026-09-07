Wojskowe kolumny pojawią się na drogach. Armia wystosowała pilny apel

Kolumny wojskowe w zachodniej i północnej Polsce

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało specjalny komunikat informujący, że od 7 września rozpocznie się masowe przemieszczanie sprzętu wojskowego po polskich drogach. Operacja ta stanowi kluczowy element potężnego szkolenia obejmującego swoim zasięgiem województwo lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Działania nie ograniczą się jednak wyłącznie do lądu, ale będą prowadzone także na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju.

Siły zbrojne apelują do kierowców o zachowanie maksymalnej czujności w trakcie jazdy. Ruch zorganizowanych kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się z niespotykaną w ostatnim czasie częstotliwością, a natężenie tego zjawiska ulegnie wyraźnemu zwiększeniu w najbliższych dniach.

Potężne manewry wojskowe na lądzie, w powietrzu i na morzu

Z oficjalnych informacji wynika, że główny ciężar działań operacyjnych spocznie na barkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Manewry zaangażują jednak jednostki z różnych formacji – na poligony, lądowiska i akweny ruszą wspólnie żołnierze Wojsk Lądowych, przedstawiciele Sił Powietrznych oraz marynarze służący w polskiej flocie. Szkolenie będzie miało charakter połączony, co oznacza jednoczesne prowadzenie skomplikowanych operacji w trzech diametralnie różnych środowiskach.

Przedstawiciele armii wskazują, że są to jedne z największych ćwiczeń zaplanowanych na bieżący rok kalendarzowy, a rozmach całego przedsięwzięcia bezpośrednio wymusza konieczność przerzutu ogromnych ilości sprzętu i zaopatrzenia w różne części Polski.

Wyprzedzanie kolumn wojskowych – wojsko prosi o przestrzeganie zasad

Dowództwo Generalne stanowczo przypomina wszystkim użytkownikom dróg obowiązujące przepisy – manewr wyprzedzania kolumny jest dopuszczalny, pod warunkiem że kierowca zrobi to w sposób ciągły, w obrębie całej grupy pojazdów. Złamanie zakazu rozrywania szyku i wjeżdżania między przemieszczające się pojazdy pociąga za sobą poważne konsekwencje. Przedstawiciele wojska zwracają się z gorącą prośbą o utrzymywanie odpowiedniego dystansu i bezwzględne podporządkowywanie się poleceniom służb zabezpieczających trasę.

Dodatkowo armia kładzie ogromny nacisk na tak zwane bezpieczeństwo informacyjne. W wydanym oświadczeniu zawarto jednoznaczną prośbę skierowaną do wszystkich obywateli:

„Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym”.

Utrudnienia potrwają kilka tygodni

Wzmożony ruch militarny będzie odczuwalny dla kierowców aż do 24 września włącznie. Osoby podróżujące trasami, po których przemieszczać się będą gigantyczne zmotoryzowane zgrupowania, muszą liczyć się z ryzykiem powstawania przejściowych zatorów, zwłaszcza tam, gdzie gabaryty pojazdów i ich liczba drastycznie wpłyną na przepustowość odcinków drogowych. Mimo przewidywanych komplikacji, dowództwo uspokaja ludność cywilną – cała logistyka operacji odbywa się z zachowaniem niezwykle rygorystycznych norm bezpieczeństwa, a same manewry nie stwarzają żadnego zagrożenia dla mieszkańców Polski.

⚠️ KOMUNIKAT: CZARNY OBROŃCA-26 🛡️ ⚠️Wzmożony ruch wojsk – to tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia!Od 14 do 24 września 2026 r. na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu 🌊 i w przestrzeni powietrznej całego kraju ✈️ odbędą się… pic.twitter.com/wjxIRsXha3— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) September 7, 2026

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