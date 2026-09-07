Defibrylatory AED pojawią się w pojazdach komunikacji miejskiej. To inicjatywa mieszkańców

Miliony na bezpieczeństwo

W piątek, 4 września zawarto porozumienie, na podstawie którego Urząd Województwa Zachodniopomorskiego zasili kasę miasta kwotą 3,2 mln zł przeznaczoną na zakup defibrylatorów.

Wojewoda Zachodniopomorski Bartosz Brożyński podkreślił, że to krok w stronę realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, życząc szybkiego wdrożenia pomysłu. Jak dodał, z prezydentem Szczecina podpisano stosowną umowę na sprzęt dla komunikacji miejskiej.

Warto zauważyć, że aktualnie na terenie miasta funkcjonuje już 77 ogólnodostępnych urządzeń AED, udostępnianych w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Defibrylatorów koordynowanej przez lokalne WOPR.

Sprzęt ratujący życie w szczecińskich autobusach i tramwajach

Lokalne władze wystartowały z procedurą przetargową obejmującą dostarczenie oraz instalację 274 urządzeń AED.

Zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski wskazał, że wraz z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego ogłoszono przetarg w celu wyboru odpowiedniego wykonawcy. Wspomniał przy tym o znaczeniu zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2026 rok, wyrażając wdzięczność inicjatorom. Zgodnie z założeniami, nowoczesny sprzęt ratunkowy trafi do 205 autobusów należących do SPAD i SPAK, a także do 69 tramwajów. Zaznaczył również nadzieję na kontynuację tego perspektywicznego przedsięwzięcia.

Kadłubowski zauważył, że dostępność defibrylatorów wzrośnie w Szczecinie o blisko 350 procent. Zainteresowane firmy mogą składać oferty w ramach przetargu do 29 września.

Urządzenia AED na każdym szczecińskim osiedlu

Zarządcy miasta deklarują chęć zainstalowania kolejnych defibrylatorów w przestrzeni miejskiej.

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Mirosław Pieczykolan, zaznaczył zaangażowanie władz w kwestie związane z obroną cywilną i ochroną mieszkańców. Zapowiedział on tegoroczny montaż dodatkowych aparatów, z których będą mogli bez przeszkód korzystać mieszkańcy każdego osiedla w razie zaistnienia nagłej potrzeby.

Projekt członków straży z OSP Gryf

Idea pod nazwą „Bezpieczne serce Szczecina – AED w komunikacji miejskiej” została zapoczątkowana przez strażaków należących do OSP Gryf. Koncepcja obejmuje umieszczenie sprzętu w 102 autobusach obsługiwanych przez SPA Klonowica, 103 pojazdach SPA Dąbie, a także w 69 składach tramwajowych. Inicjatywa obejmuje również odpowiednie oznaczenie pojazdów i akcję informacyjną.

Prezes OSP Gryf, Aleksander Czerniak, tłumaczył proces myślowy stojący za tą decyzją, wskazując na wybór opcji z budżetu obywatelskiego dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Początkowo rozważano umieszczenie urządzeń po prostu na ulicach, ale ostatecznie, z uwagi na pewne obawy, postawiono na środki transportu publicznego. Czerniak wyraził również nadzieję, że niemal wszystkie autobusy zyskają sprzęt do końca obecnego roku.

Prezes zwrócił uwagę, że obrana strategia pozwoli na utworzenie elastycznej, mobilnej sieci pomocowej na terenie całego Szczecina.

Zasada działania sprzętu AED

Urządzenie to jest przenośnym rozwiązaniem medycznym dedykowanym przypadkom utraty krążenia. Jego atutem jest możliwość prowadzenia ratownika poprzez całą niezbędną procedurę. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom defibrylator potrafi zbadać czynność serca i we właściwym momencie wydać polecenie wyładowania.

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