Wigilia w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Tyle kosztuje uroczysta kolacja

Święta Bożego Narodzenia w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpoczął już jakiś czas temu przyjmowanie rezerwacji na pobyty świąteczne oraz kolację wigilijną. Obiekt zachęca do spędzenia tego wyjątkowego czasu w gronie najbliższych, przy wspólnym stole.

To propozycja dla osób, które chciałyby nieco inaczej zorganizować tegoroczne święta. Przygotowanie Wigilii w domu wiąże się przecież z wieloma obowiązkami - trzeba zaplanować potrawy, zrobić zakupy, spędzić godziny przy garnkach, a następnie przygotować stół dla wszystkich gości. W hotelu część tych zmartwień znika. Oczywiście wiąże się to z pewnym kosztem. Jakim?

Tyle kosztuje kolacja wigilijna w Gołębiewskim. Są dwie stawki

Hotel przedstawił już cennik kolacji wigilijnej. Cena zależy od tego, czy gość korzysta również z pobytu w obiekcie, czy przychodzi wyłącznie na kolację.

Osoby zameldowane w hotelu zapłacą 520 zł za osobę dorosłą i 260 zł za dziecko do 14. roku życia. W przypadku gości z zewnątrz stawki są wyższe. Dorosły zapłaci 624 zł, a dziecko do 14 lat - 312 zł. Ile natomiast kosztuje nocleg?

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Święta w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Koszt noclegu

Jeśli rodzina 2+2 chciałaby skorzystać ze świąt w hotelu Gołębiewski w stu procentach i zdecydowałaby się na ofertę od 23 do 27 grudnia, wówczas musi liczyć się z wydatkiem 9 346,51 zł w przypadku oferty elastycznej lub 8 643 zł w przypadku oferty bezzwrotnej.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - luksusowy gigant nad Bałtykiem

Hotel Gołębiewski w Pobierowie otworzył się oficjalnie w czerwcu 2026 roku. Było to nie lada wydarzenie, bowiem na ten moment czekano wiele lat. Dziś jednak nadmorski gigant funkcjonuje, przyjmuje gości i cieszy się popularnością nawet poza sezonem.

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