Wielkie targi dla rodziców w Szczecinie. Boboland szykuje dwa dni pełne wózków, fotelików i wyprawki

Wybór wózka albo fotelika dziecięcego często zaczyna się od wielu godzin spędzonych w internecie. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba zdecydować, który model rzeczywiście będzie najlepszy dla dziecka i rodziców.

Zdjęcia, filmy i opinie pomagają, ale nie zastąpią możliwości zobaczenia produktu na żywo.

Właśnie dlatego Targi Boboland w Szczecinie mają być miejscem, w którym rodzice będą mogli w jednym czasie i w jednym miejscu porównać wiele różnych rozwiązań.

Dwa dni dla rodziców w Szczecinie

Targi odbędą się 9 i 10 października 2026 roku w godzinach 10:00–18:00 w salonie Boboland przy ul. Hangarowej 15 w Szczecinie.

Na odwiedzających czekać będą przede wszystkim produkty z kategorii, które zwykle wymagają najwięcej zastanowienia przed zakupem.

Wśród nich znajdą się między innymi:

• wózki dziecięce,

• foteliki samochodowe,

• zestawy 2w1 i 3w1,

• rozwiązania dla noworodków i niemowląt,

• produkty do kompletowania wyprawki,

• akcesoria dla dzieci i rodziców.

Największą zaletą wydarzenia będzie możliwość bezpośredniego porównania różnych modeli.

Rodzice będą mogli sprawdzić między innymi sposób składania wózka, jego wielkość po złożeniu, wagę, prowadzenie, amortyzację czy dostępne rozwiązania konstrukcyjne.

Wózek wygląda dobrze w internecie. Ale jak jeździ?

Każdy, kto choć raz wybierał wózek dziecięcy, wie, że dwa modele o podobnym wyglądzie mogą w praktyce zachowywać się zupełnie inaczej.

Jeden może być lżejszy, drugi lepiej amortyzowany. Jeden łatwiej zmieści się do bagażnika, a inny lepiej poradzi sobie na nierównym terenie.

Dlatego możliwość przetestowania kilku modeli obok siebie może znacznie ułatwić decyzję.

Podczas Targów Boboland w Szczecinie będzie można zobaczyć wiele dostępnych rozwiązań i porównać je bez konieczności odwiedzania kilku różnych sklepów.

Fotelik samochodowy to coś więcej niż wybór koloru

Drugą ważną kategorią będą foteliki samochodowe dla dzieci.

W tym przypadku wybór powinien zależeć przede wszystkim od wzrostu dziecka, sposobu montażu, konstrukcji fotelika oraz jego dopasowania do konkretnego samochodu.

Podczas targów rodzice będą mogli porozmawiać z doradcami i zobaczyć różnice pomiędzy poszczególnymi typami fotelików.

Dla osób szukających fotelika samochodowego w Szczecinie może to być dobra okazja do tego, aby przed zakupem sprawdzić kilka modeli zamiast podejmować decyzję wyłącznie na podstawie opisów w sklepach internetowych.

Kompletowanie wyprawki bez biegania po całym mieście

Targi skierowane są także do osób, które dopiero przygotowują się do narodzin dziecka.

Wózek i fotelik to zwykle największe zakupy, ale lista potrzebnych produktów jest znacznie dłuższa.

Dlatego podczas wydarzenia będzie można również zapoznać się z produktami potrzebnymi przy kompletowaniu wyprawki.

Dla przyszłych rodziców może to oznaczać przede wszystkim oszczędność czasu. Zamiast sprawdzać osobno wózki, foteliki i akcesoria, wiele produktów będzie można zobaczyć podczas jednej wizyty.

Nie tylko Szczecin

Targi mogą zainteresować również rodziców z całego regionu.

Do Szczecina na wydarzenie mogą przyjechać m.in. mieszkańcy Stargardu, Gryfina, Polic, Kołobrzegu, Gorzowa Wielkopolskiego i innych miejscowości Pomorza Zachodniego.

Dzięki temu, że wydarzenie potrwa dwa dni, wizytę będzie można zaplanować zarówno w piątek, jak i w sobotę.

Kiedy odbędą się Targi Boboland 2026?

Najważniejsze informacje:

Targi Boboland Szczecin

9–10 października 2026

godz. 10:00–18:00

Boboland, ul. Hangarowa 15 w Szczecinie

Jeżeli właśnie szukasz wózka dziecięcego, fotelika samochodowego albo kompletujesz wyprawkę dla dziecka, początek października może być dobrym momentem, żeby zobaczyć wiele dostępnych rozwiązań podczas jednej wizyty.

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