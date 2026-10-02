Maraton fryzjerski w Szczecinie: 50 klientów w 24 godziny dla chorych dzieci!

Głównym bohaterem wydarzenia jest Kirill Keiko, lokalny fryzjer i pomysłodawca akcji, który postawił przed sobą ambitne zadanie - chce w ciągu 24 godzin ostrzyc aż 50 osób. Cały dochód z tego dynamicznego maratonu zasili konto Fundacji ISKIERKA, wspierającej dzieci zmagające się z chorobami nowotworowymi.

Wpłat można dokonywać do specjalnej skarbonki utworzonej na stronie fundacji. https://fundacjaiskierka.pl/jak-pomoc/skarbonki/50-clients-24-hours-one-goal/

Nie musisz być klientem, aby stać się częścią tego wydarzenia! Każdy z nas może pomóc, oglądając relację live, wpłacając środki na rzecz dzieci czy po prostu podając informację dalej. Chcesz zarezerwować termin na strzyżenie? Napisz bezpośrednio do Kirilla Keiko na Instagramie. Całodobowy stream rusza 3 października o 9:00 na jego kanale YouTube.

Trzymamy kciuki!