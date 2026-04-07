Wielkanocny cud w Eurojackpot. Polak zgarnął fortunę, nie ruszając się z kanapy

Wyniki Eurojackpot z 3 kwietnia. Kto rozbił bank?

Główna pula w wysokości dziesięciu milionów euro poleciała do Danii, natomiast pięć nagród drugiego stopnia zgarnęli obywatele Szwecji, Finlandii i Niemiec. Dla nas najważniejszą informacją jest jednak gigantyczny sukces polskiego gracza, który wzbogacił się o kwotę przekraczającą milion złotych, samodzielnie skreślając szczęśliwe numery online i trafiając wygraną trzeciego stopnia.

W piątek, 3 kwietnia, maszyna losująca Eurojackpot wskazała następujące kule: 9, 10, 18, 22, 37 oraz dodatkowo 1 i 11.

Warto odnotować, że nagrody trzeciego stopnia powędrowały w tym samym losowaniu także do szczęśliwców z Norwegii, Węgier, Niemiec i Szwecji.

Polak z ponad milionem w Eurojackpot. Grał przez internet

Z oficjalnego komunikatu wydanego przez Totalizator Sportowy dowiadujemy się, że triumfator nie fatygował się do stacjonarnej kolektury Lotto, lecz puścił los za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej loterii. Zwycięzca zrezygnował z popularnej opcji na chybił-trafił i własnoręcznie wytypował układ, który zagwarantował mu nagrodę trzeciego stopnia (pięć trafień głównych i zero dodatkowych), opiewającą na dokładnie 1 298 832,10 zł.

To doskonały przykład na to, że wystarczy smartfon i wygodny fotel w salonie, aby z dnia na dzień dołączyć do grona milionerów.

Na co wydać wygraną ponad milion złotych?

Kwota znacznie przekraczająca milion złotych to kapitał, który pozwala na diametralną zmianę dotychczasowego stylu życia. Opcji na zagospodarowanie takich środków jest mnóstwo:

Zakup nieruchomości – w wielu metropoliach można nabyć lokum na własność, całkowicie uwalniając się od presji rat kredytowych.

Pojazdy najwyższej klasy – luksusowe auto prosto z salonu lub dwa solidne samochody dla całej rodziny bez trudu zmieszczą się w tym budżecie.

Zagraniczne wojaże – wycieczki do Nowej Zelandii, Japonii czy na rajskie Malediwy stają się w pełni osiągalne i to kilka razy w roku.

Zabezpieczenie przyszłości – założenie własnej działalności, zakup obligacji, jednostek funduszy czy zwykłe lokaty pozwolą pieniądzom stabilnie pracować.

Realizacja dawnych planów – gruntowna modernizacja domu lub inwestycja w kosztowne hobby w końcu przestają być zjawiskiem z kategorii „za drogie”.

Kiedy kolejne losowanie Eurojackpot?

Apetyty graczy wciąż rosną, a najbliższa szansa na rozbicie banku nadarzy się już we wtorek, 7 kwietnia. Tym razem do zgarnięcia jest pula gwarantowana 45 milionów złotych, co stanowi majątek absolutnie zdolny ustawić finansowo całą rodzinę na pokolenia.

Zasady międzynarodowej loterii. Jak skreślać liczby w Eurojackpot?

Gra, która regularnie elektryzuje obywateli z kilkunastu państw europejskich, ma bardzo przejrzyste reguły. Oto najważniejsze założenia tego popularnego formatu liczbowego:

należy wytypować dokładnie 5 liczb ze zbioru od 1 do 50,

trzeba dobrać 2 dodatkowe liczby (tak zwane euroliczby) z puli 12 sztuk,

losowania wyników przeprowadzane są regularnie w każdy wtorek i piątek,

pierwsze nagrody wypłacane są już przy poprawnym wskazaniu układu 2+1,

maksymalna kumulacja loterii może dobić do astronomicznego poziomu 120 milionów euro.

Rekordy Eurojackpot. Gdzie padły najwyższe wygrane w Polsce?

Historia rodzimych graczy zna wybitnie spektakularne sukcesy finansowe. Oto szczegółowe zestawienie najwyższych trafień pierwszego stopnia odnotowanych w naszym kraju:

213 584 986,00 zł – wygrana z 12 sierpnia 2022 roku zrealizowana w powiecie krotoszyńskim

206 550 000,00 zł – nagroda z 13 sierpnia 2021 roku odnotowana w powiecie bieruńsko-lędzińskim

193 396 500,00 zł – wielki sukces z 10 maja 2019 roku, z którego cieszył się gracz z powiatu piotrkowskiego

96 805 666,90 zł – trafienie z 11 września 2020 roku na terenie powiatu pruszkowskiego

91 256 729,60 zł – całkiem niedawna wygrana z 13 grudnia 2024 roku w powiecie rzeszowskim

62 657 423,40 zł – fortuna zdobyta 2 maja 2023 roku w Bielsku-Białej

47 222 789,10 zł – majątek wylosowany 29 października 2021 roku w Siemianowicach Śląskich

42 812 000,00 zł – kupon wysłany 3 września 2024 roku w powiecie cieszyńskim

