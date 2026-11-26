Hotel Gołębiewski w Pobierowie z najwyższą kategorią

Informację o przyznaniu pięciu gwiazdek przekazano nam 26 listopada 2026 roku. Tym samym hotel w Pobierowie został pierwszym pięciogwiazdkowym obiektem należącym do sieci Gołębiewski. Dla marki, która od lat rozwija swoją działalność w polskich kurortach, to istotna zmiana i wejście do nowego segmentu rynku hotelarskiego.

Gigant nad Bałtykiem robi wrażenie

Sam kompleks robi wrażenie przede wszystkim swoimi rozmiarami. Zajmuje ponad 180 tys. mkw. powierzchni, a docelowo ma dysponować około 1200 pokojami i apartamentami. Nie da się ukryć, że hotel nie pełni tylko funkcji miejsca noclegowego. To właściwie samodzielny ośrodek wypoczynkowy, w którym goście mogą korzystać z wielu atrakcji bez konieczności opuszczania budynku.

Jak podkreśla Agnieszka Gawińska-Rucińska, członkini zarządu Gołębiewski Holding, przyznanie najwyższej kategorii jest potwierdzeniem kierunku, w którym rozwija się marka.

Pobierowo jest kwintesencją doświadczeń, które jako polska marka hotelowa budowaliśmy przez kilkadziesiąt lat. Od początku naszym celem było stworzenie obiektu, który będzie imponował nie tylko skalą, ale przede wszystkim jakością i kompleksowością doświadczeń oferowanych gościom. Pięć gwiazdek to dla nas potwierdzenie przyjętego kierunku rozwoju, ale również zobowiązanie [...] - mówi Agnieszka Gawińska-Rucińska, członkini zarządu Gołębiewski Holding.

Nowy rozdział w rozwoju marki Gołębiewski

Hotel w Pobierowie to największa i najbardziej ambitna inwestycja w dotychczasowej historii sieci Gołębiewski. Marka od lat rozwija model łączący wypoczynek, rozrywkę, gastronomię i obsługę wydarzeń biznesowych. Przyznanie obiektowi pięciu gwiazdek otwiera nowy etap w jej działalności i pozwala mocniej zaznaczyć obecność w segmencie hoteli premium.

Przez dwa dni nie wyszłam z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ilość atrakcji zwala z nóg

27

Hotel Gołębiewski z nowymi atrakcjami

Nadmorski gigant w ostatnim czasie zaskoczył gości również ofertę rozrywkową. Na miejscu działa już klub nocny The Tide, w którym dorośli mogą bawić się przy muzyce i autorskich koktajlach. Do dyspozycji gości jest także kręgielnia, stoły bilardowe oraz salon gier, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Takie udogodnienia czekają na gości w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Nie tylko basen!