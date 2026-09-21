Wichury na Pomorzu Zachodnim. Ponad sto interwencji straży pożarnej w kilka godzin

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-21 9:06

W niedzielę 20 września nad województwem zachodniopomorskim przeszły potężne wichury. W związku z ostrzeżeniami IMGW i RCB mieszkańcy wybrzeża musieli uważać na bardzo silny wiatr. Kiedy porywy zaczęły przybierać na sile, strażacy mieli ręce pełne roboty w całym regionie.

Złamane drzewo przy chodniku. Na miniaturze strażak przy wozie bojowym. O skutkach wichur przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: Shutterstock

Ponad 100 zgłoszeń. Strażacy w regionie postawieni na nogi

Niedziela była dla lokalnych służb niezwykle pracowita z powodu porywistego wiatru. Jak przekazał asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, funkcjonariusze odnotowali aż 106 zdarzeń związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Większość z nich dotyczyła połamanych drzew i konarów, które tarasowały drogi. Służby musiały pracować symultanicznie w wielu miejscach, co powodowało, że kierowcy musieli liczyć się ze sporymi opóźnieniami, czekając na przejezdność tras.

– Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim – wyjaśnił asp. Schacht.

Zniszczenia na Pomorzu Zachodnim. Najwięcej interwencji w Świdwinie i Koszalinie

Pomimo ogromnej liczby zgłoszeń, strażakom udało się uniknąć poważnych w skutkach incydentów. Służby nie otrzymały żadnych informacji o poszkodowanych osobach. Wiatr jednak dał się we znaki wielu mieszkańcom regionu.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w powiecie świdwińskim, gdzie odnotowano aż 20 wezwań do skutków wichur. Zaraz za nim znalazł się powiat koszaliński z 14 interwencjami. Mieszkańcy powiatów szczecineckiego i kołobrzeskiego również odczuli niszczycielską siłę wiatru – tamtejsze jednostki wyjeżdżały do akcji 12 razy. W pozostałych rejonach odnotowywano po kilka lub kilkanaście zgłoszeń.

Gdzie wichury uderzyły najmocniej? Lista interwencji

Niedziela była wyjątkowo wietrzna w całej okolicy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie interwencji podjętych przez strażaków:

  • Powiat świdwiński – 20
  • Powiat koszaliński – 14
  • Powiat szczecinecki – 12
  • Powiat kołobrzeski – 12
  • Powiat kamieński – 9
  • Powiat gryficki – 9
  • Powiat białogardzki – 7
  • Świnoujście – 5
  • Powiat sławieński – 5
  • Powiat goleniowski – 3
  • Powiat myśliborski – 2
  • Powiat gryfiński – 2
  • Szczecin – 2
  • Powiat łobeski – 1
  • Powiat wałecki – 1
  • Powiat stargardzki – 1
  • Powiat drawski – 1

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Były uzasadnione

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już rano alarmował o niebezpiecznych zjawiskach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało stosowne komunikaty do mieszkańców wybrzeża. Apelowano w nich o omijanie terenów z dużą ilością drzew, a rzeczywistość potwierdziła słuszność tych obaw.

Polecany artykuł:

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test
Pytanie 1 z 16
Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Szalejący sztorm na Batyku
silny wiatr
straż pożarna
wiatr