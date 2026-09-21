Wichury na Pomorzu Zachodnim. Ponad sto interwencji straży pożarnej w kilka godzin

Ponad 100 zgłoszeń. Strażacy w regionie postawieni na nogi

Niedziela była dla lokalnych służb niezwykle pracowita z powodu porywistego wiatru. Jak przekazał asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, funkcjonariusze odnotowali aż 106 zdarzeń związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

Większość z nich dotyczyła połamanych drzew i konarów, które tarasowały drogi. Służby musiały pracować symultanicznie w wielu miejscach, co powodowało, że kierowcy musieli liczyć się ze sporymi opóźnieniami, czekając na przejezdność tras.

– Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim – wyjaśnił asp. Schacht.

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Pomimo ogromnej liczby zgłoszeń, strażakom udało się uniknąć poważnych w skutkach incydentów. Służby nie otrzymały żadnych informacji o poszkodowanych osobach. Wiatr jednak dał się we znaki wielu mieszkańcom regionu.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w powiecie świdwińskim, gdzie odnotowano aż 20 wezwań do skutków wichur. Zaraz za nim znalazł się powiat koszaliński z 14 interwencjami. Mieszkańcy powiatów szczecineckiego i kołobrzeskiego również odczuli niszczycielską siłę wiatru – tamtejsze jednostki wyjeżdżały do akcji 12 razy. W pozostałych rejonach odnotowywano po kilka lub kilkanaście zgłoszeń.

Gdzie wichury uderzyły najmocniej? Lista interwencji

Niedziela była wyjątkowo wietrzna w całej okolicy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie interwencji podjętych przez strażaków:

Powiat świdwiński – 20

Powiat koszaliński – 14

Powiat szczecinecki – 12

Powiat kołobrzeski – 12

Powiat kamieński – 9

Powiat gryficki – 9

Powiat białogardzki – 7

Świnoujście – 5

Powiat sławieński – 5

Powiat goleniowski – 3

Powiat myśliborski – 2

Powiat gryfiński – 2

Szczecin – 2

Powiat łobeski – 1

Powiat wałecki – 1

Powiat stargardzki – 1

Powiat drawski – 1

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Były uzasadnione

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już rano alarmował o niebezpiecznych zjawiskach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało stosowne komunikaty do mieszkańców wybrzeża. Apelowano w nich o omijanie terenów z dużą ilością drzew, a rzeczywistość potwierdziła słuszność tych obaw.

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