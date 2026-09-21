Wichury na Pomorzu Zachodnim. Ponad sto interwencji straży pożarnej w kilka godzin

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Ponad 100 zgłoszeń. Strażacy w regionie postawieni na nogi
Niedziela była dla lokalnych służb niezwykle pracowita z powodu porywistego wiatru. Jak przekazał asp. Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, funkcjonariusze odnotowali aż 106 zdarzeń związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi.
Większość z nich dotyczyła połamanych drzew i konarów, które tarasowały drogi. Służby musiały pracować symultanicznie w wielu miejscach, co powodowało, że kierowcy musieli liczyć się ze sporymi opóźnieniami, czekając na przejezdność tras.
– Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim – wyjaśnił asp. Schacht.
Zniszczenia na Pomorzu Zachodnim. Najwięcej interwencji w Świdwinie i Koszalinie
Pomimo ogromnej liczby zgłoszeń, strażakom udało się uniknąć poważnych w skutkach incydentów. Służby nie otrzymały żadnych informacji o poszkodowanych osobach. Wiatr jednak dał się we znaki wielu mieszkańcom regionu.
Najtrudniejsza sytuacja panowała w powiecie świdwińskim, gdzie odnotowano aż 20 wezwań do skutków wichur. Zaraz za nim znalazł się powiat koszaliński z 14 interwencjami. Mieszkańcy powiatów szczecineckiego i kołobrzeskiego również odczuli niszczycielską siłę wiatru – tamtejsze jednostki wyjeżdżały do akcji 12 razy. W pozostałych rejonach odnotowywano po kilka lub kilkanaście zgłoszeń.
Gdzie wichury uderzyły najmocniej? Lista interwencji
Niedziela była wyjątkowo wietrzna w całej okolicy. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie interwencji podjętych przez strażaków:
- Powiat świdwiński – 20
- Powiat koszaliński – 14
- Powiat szczecinecki – 12
- Powiat kołobrzeski – 12
- Powiat kamieński – 9
- Powiat gryficki – 9
- Powiat białogardzki – 7
- Świnoujście – 5
- Powiat sławieński – 5
- Powiat goleniowski – 3
- Powiat myśliborski – 2
- Powiat gryfiński – 2
- Szczecin – 2
- Powiat łobeski – 1
- Powiat wałecki – 1
- Powiat stargardzki – 1
- Powiat drawski – 1
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia. Były uzasadnione
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już rano alarmował o niebezpiecznych zjawiskach, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało stosowne komunikaty do mieszkańców wybrzeża. Apelowano w nich o omijanie terenów z dużą ilością drzew, a rzeczywistość potwierdziła słuszność tych obaw.