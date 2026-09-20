Dorosły facet włamywał się do przedszkoli! Kusiły go hulajnogi

Włamał się do przedszkola i kradł rowery. 22-latek w rękach policji

Goleniowscy policjanci od pewnego czasu zajmowali się kradzieżami, do których dochodziło na terenie miasta. W trakcie prowadzonego postępowania ustalili, że z kilkoma takimi zdarzeniami może mieć związek 22-letni mężczyzna.

Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest włamanie do przedszkola w Goleniowie. Według policji sprawca dostał się do budynku i ukradł znajdujące się tam elektronarzędzia oraz gotówkę. 22-latek jest także podejrzany o kradzież dwóch hulajnóg i dwóch rowerów.

Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Tym razem ma więc odpowiadać w warunkach recydywy

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Tam policjanci przeprowadzili z nim dalsze czynności.

Jak ustalili funkcjonariusze, nie był to pierwszy konflikt 22-latka z prawem. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Tym razem ma więc odpowiadać w warunkach recydywy. Oznacza to, że może zostać ukarany surowiej. Według policji grozi mu nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Goleniowie. Prokurator zdecydował, że podejrzany nie trafi na razie do aresztu. Zastosował wobec niego dozór policji. Ostatecznie o dalszym losie 22-latka i ewentualnej karze zdecyduje sąd.

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