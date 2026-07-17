Wakacyjne Miasto Kobiet 2026 oficjalnie rozpoczęte!

Zmiana lokalizacji ale te same wartości

Przez siedem lat Wakacyjne Miasto Kobiet rosło w siłę na plażach Świnoujścia. To tam powstała społeczność kobiet, które co roku wracały po tę samą energię - swobodną, autentyczną, pełną inspiracji i dobrej zabawy. Festiwal stał się symbolem letniego luzu, kobiecej integracji i wartościowych treści podanych w lekkiej, wakacyjnej formie.

Koncerty, warsztaty, spotkania z inspirującymi osobowościami, strefy relaksu, działania prozdrowotne - to wszystko jest na wyciągniecie dłoni...i to w rejonie szczecińskiej Łasztowni!

Nowa odsłona WMK to format wielowymiarowy, nowoczesny i miejski. Bulwary nad Odrą, Stara Rzeźnia, kino plenerowe, koncerty pod chmurką, strefy chilloutu i oczywiście kultowe metamorfozy! To wszystko tworzy scenerię, która łączy wakacyjny luz z miejską energią.

Trzy dni kobiecej integracji

Wakacyjne Miasto Kobiet 2026 to symbol integracji, odwagi i otwartości na zmiany. To festiwal, który nie boi się iść dalej, rozwijać się i odpowiadać na to, jak zmienia się świat kobiet.

Po siedmiu latach nad morzem i roku przerwy WMK wraca w pełnej krasie - świeże, miejskie, nowoczesne. Gotowe, by znów inspirować, łączyć i dawać kobietom dokładnie to, czego potrzebują latem: przestrzeń, energię, relaks i doświadczenia, które zostają na długo.

W wydarzeniu uczestniczy również wiele gwiazd, takich jak: Ivona Pavlovic, Katarzyna Skrzynecka czy Marzena Rogalska.

Pełny harmonogram wydarzenia ZNAJDZIECIE TUTAJ

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