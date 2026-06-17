Wakacje tuż tuż… a przed nami edukacyjny cykl spotkań o bezpieczeństwie nad wodą w ramach akcji „Bezpieczna plaża” pod barwami Unity Line - We are POLSCA.

Wydarzenie skierowane jest do rodzin z dziećmi, młodzieży oraz wszystkich osób korzystających z uroków świnoujskiej plaży. Organizatorzy chcą pokazać, że wakacyjny wypoczynek może być nie tylko przyjemny, ale również odpowiedzialny i świadomy.

Miasteczko będzie rozstawione przy wejście nr 12 na plażę miejską w Świnoujściu. Zapraszamy w soboty wakacyjne, 18 i 25 lipca oraz 8 i 22 sierpnia, od godz. 10:30 do 16:00.

W ramach projektu na plaży organizowane będą działania edukacyjne, pokazy resuscytacji, ratownictwa wodnego, warsztaty pierwszej pomocy oraz spotkania z ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem i profilaktyką zdrowotną. Uczestnicy będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą zachowania nad wodą, reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz zasad bezpiecznego korzystania z kąpielisk.

W ramach akcji będą rozdawane bezpłatne opaski-niezgubki, na których rodzice będą mogli zapisać swój numer telefonu. Te praktyczne gadżety zwiększają bezpieczeństwo najmłodszych zarówno podczas zabawy na plaży, jak i w trakcie całego letniego wypoczynku. Opaski będą dostępne we wszystkich punktach baz ratowniczych w Świnoujściu.

Event „Bezpieczna Plaża” ma charakter otwarty i bezpłatny. Jego głównym celem jest budowanie świadomości społecznej oraz promowanie odpowiedzialnych postaw, które wpływają na bezpieczeństwo wszystkich osób wypoczywających nad Bałtykiem.

Już 18 lipca widzimy się na plaży w Świnoujściu (wejście nr 12). Pomarańczowa ekipa Radia Eska z patolem Eska Summer City również tam będzie. Do zobaczenia.