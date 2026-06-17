Stowarzyszenie „Police - Wspólny Kierunek”, zaprasza na „Muzyczne Powitanie Wakacji”, w ramach cyklu „Taneczne Soboty”.

O godzinie 16:00 rozpocznie się taneczna potańcówka z DJ DRAGBASS, który zadba o energetyczną atmosferę i wakacyjny klimat. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie koncert Aleksandry Januszewskiej – uczestniczki programu „The Voice of Poland”. Artystka wystąpi o godzinie 20:00 i zaprezentuje największe muzyczne przeboje w wyjątkowej scenicznej odsłonie. Wydarzenie poprowadzi Bartosz Byczkowski.

Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje dla najmłodszych i całych rodzin. Na miejscu dostępne będą stoiska gastronomiczno-handlowe, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn oraz liczne animacje i atrakcje dla dzieci.

„Muzyczne Powitanie Wakacji” to doskonała okazja do wspólnego rozpoczęcia letniego sezonu, integracji mieszkańców oraz spędzenia czasu przy dobrej muzyce i rodzinnej atmosferze.

Natomiast w ramach cyklu „Taneczne Soboty” odbędą się jeszcze inne eventy:

10.07: Potańcówka z Dragbass + Piana Party - start 16:00, plac Rekreacyjno - Sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach.

25.07: Beach Party/Piana Party + EKIPA ESKA SUMMER CITY - start godzina 18:00, teren przy plaży w Trzebieży + DJ'e: Dragbass Martin, Noname, Matt Moratta, CJ Stone

15.08: Maryla Show - Wakacyjny Chill + Aleksandra Januszewskiej – uczestniczka programu „The Voice of Poland”+ Potańcówka z Dragbass + Piana Party, start godzina 16:00, plac Rekreacyjno - Sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach.

29.08: Pożegnanie wakacji z DJ TWINS CHOJNACKIE + Piana Party + DJ Dragbass- start godzina 16:00, plac Rekreacyjno - Sportowy przy ulicy Roweckiego w Policach. Na miejscu Potańcówka z Dragbass + koncert gwiazd polskiej sceny klubowej (TBA)

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