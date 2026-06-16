Innowacja, edukacja i rynek pracy. Projekt „SEC z klasą” redefiniuje spojrzenie na współczesną energetykę.

Współczesna energetyka stoi w obliczu gigantycznej transformacji. Aby proces ten przebiegł pomyślnie, branża potrzebuje świeżego spojrzenia, nowych talentów i dialogu z nauką. Dokładnie na te potrzeby odpowiada kampania „SEC z klasą”.

– Celem projektu nie jest wyłącznie teoretyczna edukacja dotycząca transformacji energetycznej – podkreśla Patrycja Kwiecień ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. – Chcemy przede wszystkim pokazać studentom konkretne kierunki rozwoju, realne możliwości zatrudnienia w tym obszarze oraz odsłonić kulisy branży energetycznej od środka. Pokazujemy, że energetyka to stabilne, a zarazem niezwykle nowoczesne miejsce pracy.

Program tegorocznej edycji został ułożony tak, aby zachować idealny balans pomiędzy wiedzą akademicką a rynkową rzeczywistością. Formuła ta spotkała się z ogromnym uznaniem uczestników, a zajęcia łączące teorię z praktyką zdecydowanie wiodły prym.

Edukacyjny cykl składał się z dwóch głównych filarów:

Filar teoretyczny - pierwsza część wykładów odbyła się w murach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Studenci zgłębiali tam zawiłości legislacyjne, zasady funkcjonowania rynku oraz skomplikowane procesy związane z transformacją energetyczną. Co ciekawe, poruszono również tematykę zdrowotną, omawiając wpływ sektora energii na walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

Filar praktyczny (Ciepłownia Rejonowa Dąbska): drugie spotkanie przeniosło uczestników prosto w serce przemysłu. Wizyta studyjna w Ciepłowni Rejonowej Dąbska pozwoliła zobaczyć na własne oczy, jak działają nowoczesne systemy ciepłownicze i jak w praktyce wdraża się ekologiczne rozwiązania.

Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Studenci nie byli jedynie biernymi słuchaczami – aktywnie uczestniczyli w panelach, zadając pytania dotyczące m.in. procesów rekrutacyjnych, staży oraz kompetencji, jakich SEC poszukuje u przyszłych pracowników.

Projekt „SEC z klasą” udowodnił swój interdyscyplinarny charakter, łącząc tematykę czystej energii z najnowszymi technologiami. Prawdziwym hitem okazał się wykład gościa specjalnego – dr. Macieja Kaweckiego, wybitnego popularyzatora nauki i eksperta ds. nowych technologii.Podczas swojego wystąpienia dr Kawecki przybliżył słuchaczom świat sztucznej inteligencji (AI) w kontekście rozwiązywania globalnych problemów. Ekspert postawił intrygujące pytania o granice rozwoju maszyn:

„Jeśli uczynimy maszynę zdolną do tego, aby wielozadaniowo myśleć abstrakcyjnie, to stracimy jedynie przyczółek należący w 100% do nas. I od tego zaczyna się wszystko… Oczywiście możemy patrzeć, że człowiek ma intuicję, maszyna jej nie ma, możemy mówić o świadomości. Problem tylko z tymi terminami jest taki, że nie wiemy, czym one są. Także to, co dzisiaj jest celem, to jest abstrakcja. Im sztuczna inteligencja będzie bardziej zdolna do jej pojmowania, tym skuteczniej pomoże nam optymalizować świat – także ten energetyczny” – tłumaczył dr Maciej Kawecki.

Prelekcja pokazała studentom, że nowoczesne ciepłownictwo to idealne pole do wdrażania algorytmów AI – od optymalizacji zużycia ciepła, przez zarządzanie sieciami, aż po prognozowanie zapotrzebowania na energię.

Wszystkie etapy projektu realizowane od kwietnia do czerwca mocno zaktywizowały szczecińskie środowisko akademickie. Połączenie sił biznesu i nauki przyniosło wymierne korzyści: studenci zyskali bezcenną wiedzę rynkową, a Szczecińska Energetyka Cieplna miała okazję poznać swoich przyszłych liderów.

Zakończony właśnie etap projektu to dowód na to, że „SEC z klasą” na stałe wpisuje się w krajobraz edukacyjny regionu, skutecznie budując pomost między teorią ze studiów a wymaganiami nowoczesnego rynku pracy.

Już dziś zapraszamy na kolejny wykład w ramach projektu „SEC z klasą”, który odbędzie się 29.06.2026 na Politechnice Morskiej, a dotyczyć będzie cyberbezpieczeństwa.

Nasza stacja jest patronem medialnym projektu „SEC z klasą”.