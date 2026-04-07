W tym powiecie w woj. zachodniopomorskim bezrobocie jest najwyższe. Niepokojące dane urzędu

Urząd Statystyczny podał nowe dane o bezrobociu w woj. zachodniopomorskim

Urząd Statystyczny w Szczecinie opublikował najnowszy raport sygnalny, który analizuje sytuację społeczno-gospodarczą w województwie zachodniopomorskim w lutym 2026 roku. Dane nie napawają optymizmem. Na koniec miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 48,7 tys. osób bezrobotnych. Oznacza to wzrost zarówno w porównaniu ze styczniem (o 2,2%), jak i z analogicznym okresem ubiegłego roku (aż o 13,3%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 8,2%. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w poprzednim miesiącu i o 0,8 punktu procentowego więcej niż w lutym 2025 roku. W ogólnopolskim rankingu województwo zachodniopomorskie uplasowało się na 11. miejscu pod względem wysokości stopy bezrobocia. Dla porównania, najniższy wskaźnik w kraju odnotowano w województwie wielkopolskim, gdzie wyniósł on zaledwie 3,9%.

Gigantyczna przepaść. Tu sytuacja jest najtrudniejsza

Analiza danych na poziomie powiatów pokazuje ogromne zróżnicowanie regionalne. W jednym z nich sytuacja jest szczególnie alarmująca – w powiecie białogardzkim stopa bezrobocia wyniosła aż 18,1%. To najwyższy wskaźnik w całym województwie, a także wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy wynosił on 17,1%.

Wysokie bezrobocie odnotowano również w powiatach: choszczeńskim (17,2%), sławieńskim (16,7%), świdwińskim (16,1%), łobeskim (16,0%), a także szczecineckim i kamieńskim (po 14,8%). Na drugim biegunie znajduje się Szczecin, gdzie stopa bezrobocia była najniższa i wyniosła 4,3%. Co istotne, wzrost tego wskaźnika odnotowano w osiemnastu powiatach oraz we wszystkich trzech miastach na prawach powiatu.

Coraz mniej ofert pracy i zapowiedzi zwolnień grupowych

Sytuację na rynku pracy komplikuje niewielka liczba dostępnych miejsc zatrudnienia. W lutym do urzędów pracy zgłoszono zaledwie 1,4 tys. ofert, co jest liczbą podobną do tej ze stycznia, ale aż o 3,1 tys. niższą niż rok wcześniej. Statystycznie na jedną ofertę pracy przypadały 34 osoby bezrobotne. Sytuację pogarszają zapowiedzi zwolnień grupowych. Cztery zakłady pracy zadeklarowały zamiar zwolnienia w najbliższym czasie 459 pracowników. Rok wcześniej, w analogicznym okresie, również cztery firmy planowały zwolnienia, ale dotyczyły one znacznie mniejszej grupy, bo 81 osób.

Kto najczęściej trafia do rejestrów bezrobotnych?

Raport pokazuje, które grupy są najbardziej narażone na utratę pracy. Blisko połowę wszystkich bezrobotnych (47,3%) stanowią osoby długotrwale bezrobotne, a ich udział w skali roku wzrósł. Co więcej, aż 86,9% zarejestrowanych nie miało prawa do zasiłku. Kobiety stanowiły 50,6% ogółu bezrobotnych, a ponad jedna czwarta z nich to matki, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka.

Zauważalny jest także wzrost udziału ludzi młodych w statystykach – odsetek osób do 25. roku życia zwiększył się do 12,1%, a do 30. roku życia do 22,1%. Wśród nowo rejestrowanych bezrobotnych wzrósł natomiast odsetek osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.