W szkole potwierdzono przypadek gruźlicy. Sanepid wydał pilny komunikat

Gruźlica w szkole. Sanepid kontroluje sytuację

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Świnoujściu przekazał, że zdiagnozowanie pojedynczego przypadku zakażenia nie zaburzyło codziennej pracy placówki oświatowej. Pracownicy inspekcji sanitarnej natychmiast uruchomili przewidziane prawem procedury bezpieczeństwa, dzięki czemu niebezpieczeństwo dalszego rozprzestrzeniania się patogenu zredukowano do absolutnego minimum.

– Szybka reakcja szkoły i organu inspekcji sanitarnej pozwoliła na ograniczenie możliwości transmisji – podkreśliła państwowa powiatowa inspektor sanitarna Aneta Szymanowska. – W drodze dochodzenia epidemiologicznego określono stopień narażenia poszczególnych uczniów oraz nauczycieli i objęto ich nadzorem epidemiologicznym.

Zakażenie gruźlicą w szkole. Profilaktyczne badania dla uczniów i personelu

Wszyscy obywatele, którzy przebywali w bliskim i długotrwałym otoczeniu zakażonego, otrzymali już wytyczne o obowiązku przeprowadzenia stosownych badań diagnostycznych. Jest to standardowe postępowanie wdrażane przez inspekcję zawsze w obliczu podobnego zagrożenia epidemiologicznego.

Przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznej wyraźnie podkreślają, że dotychczas nie odnotowano żadnego kolejnego ogniska zakażenia. Samo skierowanie ucznia lub nauczyciela na specjalistyczne testy wcale nie jest jednoznaczne z zachorowaniem na tę chorobę zakaźną.

– Dodatni wynik testu IGRA nie oznacza aktywnej postaci choroby, wymaga natomiast konsultacji lekarskiej w kwestii profilaktyki – wyjaśnia Szymanowska.

Choroba jest wyleczalna. Szybkie wykrycie prątków gruźlicy to podstawa

Eksperci do spraw zdrowia publicznego niezmiennie przypominają, że mimo swojej groźnej reputacji, gruźlica jest schorzeniem, które współczesna medycyna potrafi w stu procentach wyleczyć. Najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces terapii pozostaje jednak błyskawiczna diagnoza oraz sprawne rozpoczęcie procesu leczenia pacjenta.

Powiatowy sanepid zwrócił się również z oficjalnym apelem do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie zimnej krwi i opieranie się wyłącznie na rzetelnych komunikatach pochodzących z oficjalnych źródeł.

Komunikat sanepidu z powiatu świnoujskiego. Gdzie dzwonić po pomoc?

Każdy mieszkaniec, który czuje niepokój w związku z zaistniałą sytuacją lub ma dodatkowe pytania dotyczące profilaktyki, może szukać wsparcia u specjalistów. Z zachodniopomorską Inspekcją Sanitarną można skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod oficjalny numer: 91 3-212-494.

