Jarmark Szczeciński przyciąga mieszkańców. Tłumy spacerują po Jasnych Błoniach

Jarmark Szczeciński: tłumy pod platanami

To kolejna odsłona imprezy, która na stałe wpisała się w wiosenny harmonogram miasta. Jarmark Szczeciński gromadzi zarówno mieszkańców centrum, jak i rodziny przyjeżdżające z Prawobrzeża, Polic oraz innych okolicznych miejscowości. W tym roku frekwencja jest niezwykle wysoka, czemu sprzyja aura przypominająca środek lata, a nie początek maja. Jasne Błonia zamieniły się w gwarny deptak, a liczba punktów handlowych znacząco wzrosła, ponieważ wystawcy zajęli aleje po obu stronach placu.

Jasne Błonia: regionalne smaki i lokalne rękodzieło

Na alejach pod platanami zaprezentowały się dziesiątki wystawców. Asortyment jest bardzo szeroki i obejmuje:

unikalną biżuterię oraz ozdoby przygotowane przez tutejszych rzemieślników,

naturalne miody, rzemieślnicze sery, tradycyjne wędliny i domowe wypieki,

akcesoria dla dzieci, literaturę i ekologiczne kosmetyki,

różnorodne pamiątki nawiązujące do Szczecina i całego regionu.

Przestrzeń wypełnia aromat świeżego pieczywa, dań z rusztu oraz kawy parzonej w mobilnych kawiarniach. Wielu sprzedawców dotarło na Pomorze Zachodnie z odległych części kraju, co gwarantuje ogromną różnorodność proponowanych produktów.

Atrakcje dla dzieci w Szczecinie: dmuchańce i warsztaty

Twórcy wydarzenia nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach majówki. Na Jasnych Błoniach przygotowano ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie oraz place zabaw, które od samego rana cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci. W programie znalazły się również zajęcia z animatorami, popularne malowanie twarzy oraz warsztaty pobudzające kreatywność. Dla opiekunów stanowi to doskonałą szansę na chwilę relaksu na ławkach w cieniu platanów, podczas gdy ich podopieczni bezpiecznie korzystają z przygotowanych rozrywek.

Długi weekend w Szczecinie. Jarmark otwiera sezon

Obecnie Jarmark Szczeciński to jedno z kluczowych wydarzeń trwającej właśnie majówki w stolicy województwa. Idealna pogoda w połączeniu z przyjazną aurą i mnóstwem atrakcji sprawiły, że Jasne Błonia znów pełnią funkcję tętniącego życiem miejsca spotkań. Ta plenerowa impreza stanowi zaledwie początek bogatego sezonu wydarzeń na świeżym powietrzu, które w najbliższych tygodniach i miesiącach zaoferuje miasto.

