Jarmark Szczeciński przyciąga mieszkańców. Tłumy spacerują po Jasnych Błoniach

Spis treści
Jarmark Szczeciński: tłumy pod platanami
To kolejna odsłona imprezy, która na stałe wpisała się w wiosenny harmonogram miasta. Jarmark Szczeciński gromadzi zarówno mieszkańców centrum, jak i rodziny przyjeżdżające z Prawobrzeża, Polic oraz innych okolicznych miejscowości. W tym roku frekwencja jest niezwykle wysoka, czemu sprzyja aura przypominająca środek lata, a nie początek maja. Jasne Błonia zamieniły się w gwarny deptak, a liczba punktów handlowych znacząco wzrosła, ponieważ wystawcy zajęli aleje po obu stronach placu.
Jasne Błonia: regionalne smaki i lokalne rękodzieło
Na alejach pod platanami zaprezentowały się dziesiątki wystawców. Asortyment jest bardzo szeroki i obejmuje:
- unikalną biżuterię oraz ozdoby przygotowane przez tutejszych rzemieślników,
- naturalne miody, rzemieślnicze sery, tradycyjne wędliny i domowe wypieki,
- akcesoria dla dzieci, literaturę i ekologiczne kosmetyki,
- różnorodne pamiątki nawiązujące do Szczecina i całego regionu.
Przestrzeń wypełnia aromat świeżego pieczywa, dań z rusztu oraz kawy parzonej w mobilnych kawiarniach. Wielu sprzedawców dotarło na Pomorze Zachodnie z odległych części kraju, co gwarantuje ogromną różnorodność proponowanych produktów.
Atrakcje dla dzieci w Szczecinie: dmuchańce i warsztaty
Twórcy wydarzenia nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach majówki. Na Jasnych Błoniach przygotowano ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie oraz place zabaw, które od samego rana cieszą się wielkim zainteresowaniem dzieci. W programie znalazły się również zajęcia z animatorami, popularne malowanie twarzy oraz warsztaty pobudzające kreatywność. Dla opiekunów stanowi to doskonałą szansę na chwilę relaksu na ławkach w cieniu platanów, podczas gdy ich podopieczni bezpiecznie korzystają z przygotowanych rozrywek.
Długi weekend w Szczecinie. Jarmark otwiera sezon
Obecnie Jarmark Szczeciński to jedno z kluczowych wydarzeń trwającej właśnie majówki w stolicy województwa. Idealna pogoda w połączeniu z przyjazną aurą i mnóstwem atrakcji sprawiły, że Jasne Błonia znów pełnią funkcję tętniącego życiem miejsca spotkań. Ta plenerowa impreza stanowi zaledwie początek bogatego sezonu wydarzeń na świeżym powietrzu, które w najbliższych tygodniach i miesiącach zaoferuje miasto.