W Szczecinie trwa pakowanie Paczek dla Rodaka i Bohatera na Kresach

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-03-16 13:00

Zaplanowanych jest 230 pakietów rodzinnych i około 400 paczuszek dla najmłodszych.

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach

Autor: Oliwia Rudnicka/ Archiwum prywatne

Z jednej strony możemy im pomóc finansowo, z drugiej to przede wszystkim pamięć. Oni nam dziękują za to, że my tu w Polsce, na tych kresach zachodnich,  pamiętamy o tych naszych rodakach na kresach wschodnich - zaznacza prezes Fundacji Polskiej Wartości Wojciech Woźniak.

Paczki są typowo żywnościowe. Znajduje się w nich m.in. olej, kawa, herbata, mąka, cukier, makarony, słodycze. Są też paczuszki dla najmłodszych, gdzie jest jeszcze więcej słodyczy.

Jutro o 6:00 wolontariusze z darami wyruszą na Wileńszczyznę.

Nowy Teatr Współczesny w Szczecinie
Przeczytaj także:
Plac Solidarności pięknieje w ukryciu