W Szczecinie odbyło się pierwsze szkolenie z Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla mieszkańców

W Szczecinie rozpoczął się cykl otwartych spotkań poświęconych Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej "Na Głębokiem".

To odpowiedź miasta na rosnące zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa oraz potrzebę praktycznej wiedzy, która może okazać się kluczowa w sytuacjach nagłych.

Bezpłatne szkolenia obejmować będą m.in. praktyczną naukę obsługi defibrylatora AED, wykonywania resuscytacji krążeniowo‑oddechowej, tamowania krwotoków i opatrywania ran. Uczestnicy poznają również znaczenie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz dowiedzą się, jak przygotować siebie i swoje otoczenie do ewakuacji i innych sytuacji kryzysowych. Program uzupełniają podstawy pierwszej pomocy, które mogą okazać się kluczowe w nagłych zdarzeniach.

Pełny całoroczny harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.