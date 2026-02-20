W Szczecinie odbyło się pierwsze szkolenie z Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla mieszkańców

Krzysztof Baziuniak
2026-02-20 14:27

Szkolenia organizowane są we współpracy z radami osiedli, tak by każdy szczecinianin mógł z łatwością z nich skorzystać.

pierwsza pomoc

i

Autor: pexels.com/ CC BY-ND 1.0

W Szczecinie rozpoczął się cykl otwartych spotkań poświęconych Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej. Pierwsze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej "Na Głębokiem".

To odpowiedź miasta na rosnące zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa oraz potrzebę praktycznej wiedzy, która może okazać się kluczowa w sytuacjach nagłych. 

Bezpłatne szkolenia obejmować będą m.in. praktyczną naukę obsługi defibrylatora AED, wykonywania resuscytacji krążeniowo‑oddechowej, tamowania krwotoków i opatrywania ran. Uczestnicy poznają również znaczenie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych oraz dowiedzą się, jak przygotować siebie i swoje otoczenie do ewakuacji i innych sytuacji kryzysowych. Program uzupełniają podstawy pierwszej pomocy, które mogą okazać się kluczowe w nagłych zdarzeniach.

Pełny całoroczny harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

Szczecin
Polska
bezpieczeństwo