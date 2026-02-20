Oskarżeni dopuścili się zarzucanych czynów - usłyszały osoby z ruchu obrony granic w Zachodniopomorskiem

Oskarżeni mieli m.in. naruszyć nietykalność cielesną aktywistów oraz kierować w ich stronę groźby.

Wojciech W. i Krzysztof M. otrzymali po pół roku prac społecznych, Patryk W. – cztery miesiące, a Michał B. zapłaci karę grzywny. Sąd nakazał skazanym zapłatę nawiązek na rzecz aktywistów od 500 do 1000 zł.

System systemem, paragrafy paragrafami, ale człowieczeństwo jest jedną z ważniejszych rzeczy jeszcze w naszym kraju. Dzisiejszy wyrok jakby wzbudza tą nadzieję ponownie - mówi aktywistka Magdalena Górecka

Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiedziała apelacje.