Oskarżeni dopuścili się zarzucanych czynów - usłyszały osoby z ruchu obrony granic w Zachodniopomorskiem

Oliwia Rudnicka
Oliwia Rudnicka
2026-02-20 12:23

W Sądzie Rejonowym w Gryfinie zakończył się proces w sprawie ​ataku na aktywistów podczas happeningu na nadbrzeżu i przejściu granicznym Gryfino-Mescherin.

Wyrok za napaść w Częstoc.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na szarej, kafelkowanej podłodze rozciąga się długi, ciemny cień osoby, skierowany ku prawej stronie obrazu. W tle, po lewej stronie, lekko uchylone są drewniane, brązowe drzwi, z widocznym zawiasem. Część podłogi i dolnej ściany jest jasno oświetlona, kontrastując z ciemnymi obszarami.

Oskarżeni mieli m.in. naruszyć nietykalność cielesną aktywistów oraz kierować w ich stronę groźby.

Wojciech W. i Krzysztof M. otrzymali po pół roku prac społecznych, Patryk W. – cztery miesiące, a Michał B. zapłaci karę grzywny. Sąd nakazał skazanym zapłatę nawiązek na rzecz aktywistów od 500 do 1000 zł.

System systemem, paragrafy paragrafami, ale człowieczeństwo jest jedną z ważniejszych rzeczy jeszcze w naszym kraju. Dzisiejszy wyrok jakby wzbudza tą nadzieję ponownie - mówi aktywistka Magdalena Górecka

Wyrok nie jest prawomocny. Obrona zapowiedziała apelacje.

Grób 3–miesięcznej Basi, która zmarła bo pielęgniarka pomyliła lek
Przeczytaj także:
Pięć festiwali smaku w Enea Arenie!