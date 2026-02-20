Pięć festiwali smaku w Enea Arenie!

Organizatorzy „Smacznego Targu” połączyli siły, by w jednym miejscu i czasie zaprezentować aż 5 tematycznych festiwali: Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński, Festiwal Koreański, Festiwal Matchy oraz Festiwal Słodyczy Świata.

Filarami wydarzenia są trzy wielkie kuchnie Azji. Festiwal Azjatycki to przekrój smaków od gruzińskich chaczapuri, przez indyjskie curry, aż po wietnamskie przysmaki. To okazja dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę street foodu prosto z Bangkoku czy Hanoi bez kupowania biletu lotniczego.

Dla fanów elegancji i precyzji przygotowano Sakura Festiwal Japoński. Tutaj królować będzie nie tylko klasyczne sushi, ale przede wszystkim sycące misy ramenu, makaron udon oraz puszyste japońskie placuszki. Poza jedzeniem będzie można zaopatrzyć się w tradycyjne akcesoria inspirowane kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni.

Z kolei Festiwal Koreański zaskoczy nas stoiskami, gdzie znajdziemy chrupiącego kurczaka w pikantnych sosach oraz corndogi, które podbiły media społecznościowe. Atmosferę podkręci energetyczny random dance do największych hitów K-popu, a fanki azjatyckiej pielęgnacji znajdą coś dla siebie na stoisku z koreańskimi kosmetykami.

Tym razem zaskoczy Festiwal Matchy. Ten prozdrowotny, intensywnie zielony proszek zostanie zaprezentowany w dziesiątkach odsłon - od klasycznych naparów, przez wersje mrożone, aż po owocowe wariacje z truskawką, mango czy bananem.

Dla tych, którzy obiad muszą zakończyć deserem, przygotowano Festiwal Słodyczy Świata. To strefa, w której europejskie klasyki, takie jak belgijskie praliny, francuskie makaroniki czy hiszpańskie churros, spotkają się z egzotycznymi deserami Wschodu i wyrobami z polskich manufaktur.

Harmonogram

28 lutego (sobota) w godz. 12:00–20:00

1 marca (niedziela) w godz. 12:00–18:00.