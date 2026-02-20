15-letni Ukrainiec okaleczony w windzie. Napastnicy znali swoją ofiarę

Krwawe sceny w bloku mieszkalnym

Dramat rozegrał się wewnątrz windy w budynku przy ulicy 1 Maja w Szczecinie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez TVP3 Szczecin, w nocy z 17 na 18 lutego doszło tam do napaści na młodego obywatela Ukrainy. 15-latek został zaatakowany przez dwóch starszych kolegów. Według ustaleń reporterów, agresorzy to 19-letni mężczyzna oraz nastolatek w wieku około 15 lub 16 lat.

Napastnicy posłużyli się ostrym narzędziem, którym najprawdopodobniej był duży nóż. Skutki ataku okazały się bardzo poważne dla zdrowia poszkodowanego. Chłopiec stracił mały palec u prawej stopy oraz fragment czwartego palca. Ponadto odniósł liczne rany cięte, które zlokalizowano na lewej nodze, kolanie i obu dłoniach.

Kim są zatrzymani przez policję?

Funkcjonariusze policji błyskawicznie ujęli obu podejrzewanych o ten czyn. TVP Info donosi, że zatrzymani 19-latek i 15-latek nie byli dla ofiary obcymi osobami. Wszystko wskazuje na to, że incydent nie był przypadkowym aktem agresji na nieznajomego. Śledczy skłaniają się ku wersji o konflikcie wewnątrz grupy znajomych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wiodącą rolę w zdarzeniu odegrał starszy z napastników. To właśnie 19-latek miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem. Rola towarzyszącego mu nastolatka jest wciąż przedmiotem analizy służb, choć media potwierdzają jego obecność podczas zajścia. Szczegóły dotyczące jego dokładnego udziału nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Śledczy wykluczają motyw ksenofobiczny

Nadzór nad sprawą objęła szczecińska prokuratura, która prowadzi postępowanie w kierunku brutalnego ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Śledczy stanowczo ucinają spekulacje dotyczące powodów napaści. Mimo że pokrzywdzonym jest obywatel Ukrainy, dowody nie wskazują na podłoże narodowościowe przestępstwa.

Relacja znajomości między ofiarą a sprawcami jest kluczowym wątkiem badanym przez organy ścigania. Na obecnym etapie nie ujawniono jeszcze, co dokładnie sprowokowało taką agresję u młodych ludzi. Według doniesień medialnych trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a zgromadzony materiał dowodowy ma pozwolić na postawienie zarzutów spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Poważne konsekwencje zdrowotne dla ofiary

Stan 15-latka lekarze określają jako poważny, choć stabilny. Utrata palców oraz głębokie rany oznaczają jednak konieczność długotrwałego leczenia i specjalistycznej rehabilitacji. Media zwracają uwagę, że odniesione obrażenia mają charakter trwały i mogą wpłynąć na przyszłe funkcjonowanie nastolatka.

