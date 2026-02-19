14-latek za kierownicą Audi w Czaplinku. Nocna kontrola przerwała rajd nastolatków

Do niecodziennej interwencji doszło w nocy z piątku na sobotę, 14 lutego 2026 roku, w Czaplinku. Około godziny 3:30 patrol policji postanowił zatrzymać do kontroli drogowej osobowe Audi, którego styl jazdy mógł wzbudzać podejrzenia. Jakież musiało być zdziwienie funkcjonariuszy, gdy za kierownicą samochodu zobaczyli zaledwie 14-letniego chłopca. Oczywiście nastolatek nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, co było dopiero początkiem zaskakujących ustaleń.

Nieletni pasażerowie w aucie. Nastolatkowie jechali z Barwic do Czaplinka

Szybko okazało się, że nieletni kierowca nie podróżował sam, co tylko potęgowało powagę sytuacji. W pojeździe znajdowało się bowiem jeszcze czterech pasażerów, a wszyscy, podobnie jak kierujący, byli osobami nieletnimi. Najmłodszy z uczestników tej niebezpiecznej wyprawy miał zaledwie 13 lat. Grupa nastolatków zorganizowała sobie nocną wycieczkę, jadąc z miejscowości Barwice w powiecie szczecineckim aż do Czaplinka.

Zabrał ojcu kluczyki od Audi. Sprawą 14-latka zajmie się sąd rodzinny

Według ustaleń policji, 14-letni kierowca postanowił działać pod osłoną nocy i wykorzystał sen swojego ojca. Chłopiec zabrał bez wiedzy rodzica kluczyki do Audi, po czym skontaktował się ze swoimi kolegami, by wspólnie wyruszyć w trasę. Na szczęście ich nieodpowiedzialna przejażdżka nie doprowadziła do żadnego wypadku, choć mogła skończyć się prawdziwą tragedią. O całym zdarzeniu zostanie teraz powiadomiony właściwy sąd rodzinny i nieletnich, który zadecyduje o konsekwencjach prawnych dla nastolatka.

Źródło: Policja.pl

Wjechał dostawczakiem w latarnię... i zasnął. 26-latek był pijany [GALERIA]

6