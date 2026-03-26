W powietrzu unosił się charakterystyczny zapach. Zaskakujące nagranie z bloku podbija sieć

Nagranie z suszącymi się rybami podbija TikToka
W mediach społecznościowych zyskuje na popularności krótki materiał wideo opublikowany przez internautę posługującego się pseudonimem marek.kornackisz. Zaintrygowany specyficznym zapachem mężczyzna postanowił odnaleźć jego źródło, a efekty swojego śledztwa uwiecznił za pomocą smartfona.
„Tak się zastanawiałem, co tak pachnie rybą w Szczecinie, a tu sąsiad suszy sobie ryby na balkonie. Takie rzeczy tylko u nas w mieście”
Zaskoczony autor nagrania pokazał blok, gdzie na jednym z balkonów zawieszono siatkę wypełnioną martwymi zwierzętami wodnymi. Tego typu obrazki przypominają raczej prowincjonalne osady rybackie, a nie duże miasto.
Dlaczego w Szczecinie pachnie czekoladą?
Lokalna społeczność jest od dziesięcioleci przyzwyczajona do wszechobecnego aromatu słodyczy. Za ten stan rzeczy odpowiada kultowy zakład produkcyjny „Gryf”, który na stałe wpisał się w krajobraz i tożsamość miasta.
Proces obróbki ziaren kakaowca sprawia, że w promieniu wielu kilometrów od przedsiębiorstwa można wyczuć niezwykle apetyczne nuty. Dla zdecydowanej większości tubylców to właśnie ten zapach bezbłędnie definiuje ich małą ojczyznę.
Pojawienie się w powietrzu agresywnego zapachu surowych ryb wywołało więc spore poruszenie. Zagadka tego nietypowego zjawiska szybko znalazła swoje trywialne wytłumaczenie w postaci balkonowej instalacji.
Suszenie ryb na świecie. Od Norwegii po Ukrainę
Choć w polskich warunkach mieszkaniowych widok suszących się morskich stworzeń szokuje, w skali globalnej jest to powszechnie stosowana procedura konserwacji żywności.
Tradycyjne metody suszenia najczęściej spotyka się:
- w krajach skandynawskich, ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii, słynącej z globalnego eksportu sztokfisza,
- na terytorium Islandii, gdzie powszechnie wykorzystuje się do tego celu zewnętrzne drewniane konstrukcje,
- na kontynencie azjatyckim, głównie w Wietnamie, Chinach, Japonii oraz na Filipinach,
- u naszych wschodnich sąsiadów w Ukrainie, gdzie odwodnione ryby stanowią klasyczny dodatek do chmielowych trunków.
Opisywany proces uchodzi za jeden z najstarszych, a zarazem najbardziej ekonomicznych sposobów na przedłużenie przydatności do spożycia. Mimo to przeniesienie tej praktyki na osiedle mieszkaniowe gwarantuje konflikt z otoczeniem.
Internauci bezlitośni dla sąsiada ze Szczecina
Publikacja w serwisie TikTok błyskawicznie zebrała ogromną liczbę reakcji. Komentujący podzielili się na obóz rozbawionych obserwatorów oraz osoby współczujące mieszkańcom sąsiednich lokali. Nie zabrakło również domorosłych doradców.
Wybrane głosy użytkowników sieci:
„Paprykarz będzie robił.”
„Szykuje towar na niedzielną giełdę”
„W Norwegii bardzo popularne praktyki. A czipsy z dorsza to już w ogóle odjazd”
„Odciąłbym pierwszej nocy"
"Tego nie można robić. Szybko dzwoń do policji. mandat 500 zł”
"Kto bogatemu zabroni?”
Internauci kolejny raz udowodnili, że potrafią reagować na absurdy z dużym dystansem i ciętym dowcipem.
Jak prawidłowo suszyć ryby? Balkon to zły pomysł
Konserwacja jedzenia poprzez suszenie ma długą historię, jednak w przestrzeni miejskiej rodzi poważne komplikacje. Przenikliwy odór błyskawicznie opanowuje sąsiednie nieruchomości, co zazwyczaj spotyka się ze stanowczym sprzeciwem reszty wspólnoty mieszkaniowej.
Eksperci kulinarni doradzają, aby domowe suszenie przeprowadzać w bardziej kontrolowanych warunkach:
- przy użyciu standardowego piekarnika,
- za pomocą dedykowanych urządzeń dehydratyzujących,
- w odizolowanych pomieszczeniach takich jak garaż czy poddasze.
Wywieszenie siatki z martwymi zwierzętami na fasadzie budynku wielorodzinnego to najgorszy z możliwych wyborów pod kątem relacji dobrosąsiedzkich.