W powietrzu unosił się charakterystyczny zapach. Zaskakujące nagranie z bloku podbija sieć

Nagranie z suszącymi się rybami podbija TikToka

W mediach społecznościowych zyskuje na popularności krótki materiał wideo opublikowany przez internautę posługującego się pseudonimem marek.kornackisz. Zaintrygowany specyficznym zapachem mężczyzna postanowił odnaleźć jego źródło, a efekty swojego śledztwa uwiecznił za pomocą smartfona.

„Tak się zastanawiałem, co tak pachnie rybą w Szczecinie, a tu sąsiad suszy sobie ryby na balkonie. Takie rzeczy tylko u nas w mieście”

Zaskoczony autor nagrania pokazał blok, gdzie na jednym z balkonów zawieszono siatkę wypełnioną martwymi zwierzętami wodnymi. Tego typu obrazki przypominają raczej prowincjonalne osady rybackie, a nie duże miasto.

Dlaczego w Szczecinie pachnie czekoladą?

Lokalna społeczność jest od dziesięcioleci przyzwyczajona do wszechobecnego aromatu słodyczy. Za ten stan rzeczy odpowiada kultowy zakład produkcyjny „Gryf”, który na stałe wpisał się w krajobraz i tożsamość miasta.

Proces obróbki ziaren kakaowca sprawia, że w promieniu wielu kilometrów od przedsiębiorstwa można wyczuć niezwykle apetyczne nuty. Dla zdecydowanej większości tubylców to właśnie ten zapach bezbłędnie definiuje ich małą ojczyznę.

Pojawienie się w powietrzu agresywnego zapachu surowych ryb wywołało więc spore poruszenie. Zagadka tego nietypowego zjawiska szybko znalazła swoje trywialne wytłumaczenie w postaci balkonowej instalacji.

Suszenie ryb na świecie. Od Norwegii po Ukrainę

Choć w polskich warunkach mieszkaniowych widok suszących się morskich stworzeń szokuje, w skali globalnej jest to powszechnie stosowana procedura konserwacji żywności.

Tradycyjne metody suszenia najczęściej spotyka się:

w krajach skandynawskich, ze szczególnym uwzględnieniem Norwegii, słynącej z globalnego eksportu sztokfisza ,

, na terytorium Islandii, gdzie powszechnie wykorzystuje się do tego celu zewnętrzne drewniane konstrukcje,

na kontynencie azjatyckim, głównie w Wietnamie, Chinach, Japonii oraz na Filipinach,

u naszych wschodnich sąsiadów w Ukrainie, gdzie odwodnione ryby stanowią klasyczny dodatek do chmielowych trunków.

Opisywany proces uchodzi za jeden z najstarszych, a zarazem najbardziej ekonomicznych sposobów na przedłużenie przydatności do spożycia. Mimo to przeniesienie tej praktyki na osiedle mieszkaniowe gwarantuje konflikt z otoczeniem.

Internauci bezlitośni dla sąsiada ze Szczecina

Publikacja w serwisie TikTok błyskawicznie zebrała ogromną liczbę reakcji. Komentujący podzielili się na obóz rozbawionych obserwatorów oraz osoby współczujące mieszkańcom sąsiednich lokali. Nie zabrakło również domorosłych doradców.

Wybrane głosy użytkowników sieci:

„Paprykarz będzie robił.”

„Szykuje towar na niedzielną giełdę”

„W Norwegii bardzo popularne praktyki. A czipsy z dorsza to już w ogóle odjazd”

„Odciąłbym pierwszej nocy"

"Tego nie można robić. Szybko dzwoń do policji. mandat 500 zł”

"Kto bogatemu zabroni?”

Internauci kolejny raz udowodnili, że potrafią reagować na absurdy z dużym dystansem i ciętym dowcipem.

Jak prawidłowo suszyć ryby? Balkon to zły pomysł

Konserwacja jedzenia poprzez suszenie ma długą historię, jednak w przestrzeni miejskiej rodzi poważne komplikacje. Przenikliwy odór błyskawicznie opanowuje sąsiednie nieruchomości, co zazwyczaj spotyka się ze stanowczym sprzeciwem reszty wspólnoty mieszkaniowej.

Eksperci kulinarni doradzają, aby domowe suszenie przeprowadzać w bardziej kontrolowanych warunkach:

przy użyciu standardowego piekarnika,

za pomocą dedykowanych urządzeń dehydratyzujących,

w odizolowanych pomieszczeniach takich jak garaż czy poddasze.

Wywieszenie siatki z martwymi zwierzętami na fasadzie budynku wielorodzinnego to najgorszy z możliwych wyborów pod kątem relacji dobrosąsiedzkich.

Quiz. W sklepie rybnym. Mało kto odpowie na 10 pytanie! Pytanie 1 z 10 Ta ryba może spowodować śmierć i tylko nieliczni kucharze potrafią ją przyrządzić. Mowa o: karpiu fugu żabnicy Następne pytanie