W Lubieszynie otwarto filie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Policach

Dotychczas mieszkańcy gmin Dobra czy Kołbaskowo musieli w celu załatwienia spraw komunikacyjnych podróżować bezpośrednio do siedziby starostwa w Policach. Utworzenie filii w Lubieszynie znacząco skraca ten czas. Różnicę w dystansie przeliczono na konkretne kilometry. W przypadku mieszkańców gminy Dobra droga do urzędu zmalała z ponad 20 kilometrów do zaledwie kilku. Z kolei mieszkańcy Kołbaskowa zamiast trasy liczącej około 25 km do Polic, mają obecnie do pokonania do Lubieszyna blisko 15 km.

Jakie sprawy załatwimy w Lubieszynie?

Na miejscu kierowcy mogą uzyskać profil PKK, odebrać wyrobiony dokument, wymienić polskie prawo jazdy czy wniosek o wydanie dokumentu międzynarodowego.

Warto jednak pamiętać o wyjątkach - określone grupy spraw nadal wymagają wizyty w budynku głównym w Policach. Dotyczy to kierowców zawodowych, wniosków o wymianę praw jazdy wydanych za granicą oraz postępowań administracyjnych związanych z zatrzymaniem prawa jazdy, cofnięciem lub przywróceniem uprawnień.