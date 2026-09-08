​430 młodych studentów rozpocznie rok akademicki na DUTKU

W tym semestrze młodzi adepci nauki zmierzą się z wyjątkowo różnorodnymi zagadnieniami na wielu wydziałach uczelni m.in.:
- Wydział Techniki Morskiej i Transportu: Operacja transportowa – budowa niezniszczalnego ładunku.
- Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa: Porównanie zmysłu smaku człowieka i niedźwiedzia przy rozróżnianiu miodów oraz warsztaty zakładania pierwszego akwarium.
- Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: „Szyfr życia” – kodowanie imion w strukturze DNA.
- Wydział Architektury: Badanie emocjonalnego oddziaływania kolorów i wyjaśnienie, dlaczego w szpitalach dominuje biel.
- Wydział Ekonomii: Tworzenie agencji reklamowej i fabryka sloganów pod hasłem „Sprzedaj niesprzedawalne”.
- Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: Konstruowanie magnetycznych wież oraz budowa filtrów do wody z surowców wtórnych.
- Wydział Informatyki: Projektowanie własnych postaci do gier komputerowych.
Uroczysta inauguracja
Wydarzenie odbędzie się 12 września w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczkowskiego na Wydziale Elektrycznym ZUT przy ul. 26 Kwietnia 10 w Szczecinie.
Ze względu na rekordową liczbę studentów uroczystość została podzielona na dwie tury:
- I TURA (godz. 10:00) – dla grup 1, 2, 3, 4 oraz 6–14
- II TURA (godz. 12:00) – dla grup 5 oraz 15–27
Harmonogram uroczystości w Audytorium:
- 10:00 / 12:00 – Powitanie studentów i gości
- 10:05 / 12:05 – Powitanie władz uczelni
- 10:10 / 12:10 – Gaudeamus igitur – tradycyjny hymn akademicki
- 10:15 / 12:15 – Otwarcie uroczystości przez władze ZUT
- 10:30 / 12:30 – Wykład inauguracyjny: „Co widzi dron? Tajemnice latających robotów” – dr inż. Andrzej Łysko (Katedra Systemów Multimedialnych Wydziału Informatyki ZUT)
- 10:55 / 12:55 – Immatrykulacja studentów DUT-ka i wystąpienie gościa specjalnego
Strefa Edukacyjno-Promocyjna Sił Zbrojnych RP
Niezwykłą atrakcją tegorocznego otwarcia będzie Strefa Edukacyjno-Promocyjna Sił Zbrojnych RP, zorganizowana we współpracy z Wojskiem Polskim. Będzie ona dostępna na terenie Wydziału Elektrycznego ZUT w godzinach 9:00–14:00. Odwiedzający będą mogli zobaczyć zarówno lekki, jak i ciężki sprzęt wojskowy.
Praktyczna wiedza i strzelnica w trakcie semestru
Wojskowy akcent nie zakończy się na samej inauguracji. W trakcie semestru w indeksach młodych studentów pojawią się wpisy z zupełnie nowych, innowacyjnych zajęć. Będzie to m.in. nauka na wirtualnej strzelnicy pod okiem fachowców, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy oraz praktyczne szkolenie z przygotowania awaryjnego plecaka pierwszej potrzeby.