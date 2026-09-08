Ekstremalne emocje w Barzkowicach. Elita drwali powalczy o mistrzowskie tytuły

W ramach targów rolnych AGRO POMERANIA odbędą się XXIII Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Europy w widowiskowej formule Trophy z cyklu STIHL TIMBERSPORTS. To jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń w sportach ekstremalnych w tym roku w regionie. Zawodnicy mierzą się w konkurencjach wymagających potężnej siły, precyzji oraz idealnego operowania siekierami, piłami ręcznymi i specjalistycznymi pilarkami, gdzie o wyniku decydują ułamki sekund.

Harmonogram i program zawodów

Piątek - 11 września godz. 13:00 - Zawody juniorów Polish International Rookie Cup, w których zaprezentują się najlepsi młodzi adepci tej dyscypliny.

Sobota - 12 września godz. 13:00 - XXIII Mistrzostwa Polski STIHL TIMBERSPORTS. Zawodnicy zmierzą się w sześciu konkurencjach rąbania i cięcia drewna

Niedziela - 13 września godz. 14:00 - Mistrzostwa Europy Trophy. Najlepsi zawodnicy ze Starego Kontynentu staną do bezpośrednich, pucharowych pojedynków

Informacje dla kibiców

Wydarzenie odbędzie się na polanie na terenie targów AGRO POMERANIA w Barzkowicach. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. Osoby, które nie będą mogły pojawić się na miejscu, będą mogły śledzić zmagania zawodników na żywo w ogólnodostępnej transmisji STIHL Polska.