Przygotujcie się na pogodowy rollercoaster w Świnoujściu

Początek tygodnia w Świnoujściu, a dokładnie środa 5 sierpnia, zapowiada się iście wakacyjnie. Termometry pokażą nawet 27 stopni Celsjusza, co brzmi jak idealny scenariusz na plażowanie. Niestety, jest jedno "ale". Tego dnia mogą pojawić się słabe opady deszczu, które co prawda nie powinny być uciążliwe, ale mogą pokrzyżować plany na całodzienne wylegiwanie się na słońcu. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny. To będzie najcieplejszy dzień w prognozie. Niestety, jedyny taki.

Już w czwartek poczujemy wyraźną zmianę. Temperatura spadnie do maksymalnie 24 stopni, a deszczu może być nieco więcej niż dzień wcześniej. To początek ochłodzenia, które w pełni uderzy w piątek. Wtedy nad morzem zrobi się naprawdę rześko. Termometry wskażą zaledwie od 16 do 19 stopni, a do tego zerwie się naprawdę silny wiatr, wiejący z prędkością około 7 m/s. Taka pogoda skutecznie zniechęci do kąpieli w morzu. Na pocieszenie – wyjdzie słońce. Niebo ma być bezchmurne, ale to będzie chłodne, wietrzne słońce.

Weekend w Świnoujściu nie przyniesie powrotu upałów. Sobota, 8 sierpnia, będzie najzimniejszym dniem w całym okresie, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 19 stopni. Wciąż będzie słonecznie i bez deszczu, ale wiatr, choć słabszy niż w piątek, nadal będzie odczuwalny. W niedzielę nastąpi lekka poprawa, jeśli chodzi o temperaturę – słupki rtęci podskoczą do 23 stopni. Jednak słońce, które towarzyszyło nam w piątek i sobotę, schowa się za gęstymi chmurami. Dobra wiadomość jest taka, że padać nie powinno.

Co robić w Świnoujściu, gdy pogoda płata figle?

Taka prognoza to wyzwanie dla urlopowiczów. Środa, mimo ryzyka deszczu, to jedyny dzień na złapanie letniej opalenizny – warto go wykorzystać, mając pod ręką parasol. Wietrzny i chłodny, ale słoneczny piątek oraz sobota to idealny czas na długi, energetyczny spacer brzegiem morza. Wiatr wzburzy fale, co w połączeniu ze słońcem stworzy idealne warunki do robienia zdjęć. Trzeba tylko pamiętać o cieplejszej kurtce! Z kolei pochmurna, ale cieplejsza niedziela to dobra okazja, by zamiast na plażę, wybrać się na zwiedzanie miasta i skorzystać z lokalnej gastronomii.

Dane pogodowe: OpenWeather