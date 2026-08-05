Pogoda w Międzyzdrojach ostro namiesza

Jeśli liczyliście na idealną, plażową pogodę w Międzyzdrojach w najbliższych dniach, to niestety mam złe wieści. Aura postanowiła spłatać figla i zamiast słońca zaserwuje nam sporo chmur i deszczu. Zacznie się już w środę, 5 sierpnia. Co prawda będzie to jeszcze najcieplejszy dzień w prognozie, z temperaturą sięgającą 23 stopni Celsjusza, ale radość zepsują przelotne opady deszczu. Niestety, to dopiero początek.

W czwartek pogoda popsuje się jeszcze bardziej. Zrobi się chłodniej, bo termometry pokażą maksymalnie 21 stopni, a do tego spadnie więcej deszczu. Wiatr zacznie przybierać na sile. To będzie sygnał, że nadciąga prawdziwe załamanie, które uderzy z całą mocą w piątek. Wtedy to dopiero pogoda pokaże, na co ją stać. Temperatura spadnie do zaledwie 19 stopni, a potężny wiatr, wiejący z prędkością prawie 8 m/s, sprawi, że odczuwalnie będzie jeszcze zimniej. Do tego oczywiście przelotne opady. To będzie najgorszy dzień tego tygodnia. Zimno. Mokro. Wietrznie.

Na szczęście weekend przyniesie upragnioną zmianę i światełko w tunelu dla wszystkich wczasowiczów. Przede wszystkim – wreszcie przestanie padać! Sobota, 8 sierpnia, będzie co prawda chłodna, z temperaturą do 19 stopni, ale za to z bezchmurnym niebem. Słońce w końcu wyjdzie zza chmur. Prawdziwe ocieplenie przyjdzie natomiast w niedzielę. Termometry podskoczą aż do 24 stopni, dając nadzieję na powrót lata. Haczyk? Słońce znów schowa się za chmurami, ale przynajmniej będzie ciepło i sucho.

Co robić w Międzyzdrojach przy takiej pogodzie?

Deszczowe i wietrzne dni, zwłaszcza piątek, absolutnie nie nadają się na plażowanie. Zamiast leżeć na piasku, lepiej założyć kurtkę przeciwdeszczową i wybrać się na spacer po mieście lub podziwiać sztormowe morze z bezpiecznej odległości. Sobota, mimo niższej temperatury, będzie idealna na długi spacer po plaży – bezchmurne niebo w pełni to wynagrodzi. Z kolei cieplejsza, choć pochmurna niedziela, to świetna okazja, by aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu bez ryzyka przegrzania.

Dane pogodowe: OpenWeather