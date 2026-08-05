Pogodowy rollercoaster w Kołobrzegu

Początek prognozowanego okresu, czyli środa 5 sierpnia, zapowiada się iście wakacyjnie, ale z pewnym haczykiem. Temperatura poszybuje do niemal 27 stopni Celsjusza, co z pewnością ucieszy wszystkich spragnionych letniego ciepła. Niestety, radość może zmącić przelotny, słaby deszcz. Wiatr będzie raczej spokojny, około 4 m/s, więc nie powinien przeszkadzać w spacerach. Mimo wszystko, parasol w dłoni może się przydać.

Już w czwartek poczujemy wyraźną zmianę i pierwsze ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie do około 23 stopni, a deszcz, zamiast odpuszczać, jeszcze trochę się nasili. To będzie sygnał, że nad Bałtyk nadciąga zupełnie inna, mniej przyjemna aura. Szykujcie się na pogodowe uderzenie.

Piątek to będzie prawdziwe załamanie pogody. I to niestety nie jest żart. Temperatura spadnie do zaledwie 18 stopni, a do tego zerwie się naprawdę mocny wiatr, wiejący z prędkością ponad 8 m/s. Będzie zimno. I nieprzyjemnie. Przy takiej kombinacji temperatury i wiatru odczuwalna będzie jeszcze niższa. O plażowaniu można tego dnia zapomnieć, a przelotne opady deszczu tylko dopełnią obrazu pogodowej katastrofy.

Na szczęście weekend przyniesie upragnioną poprawę. Sobota, 8 sierpnia, będzie dniem przełomowym. Przede wszystkim – wreszcie przestanie padać! Na niebie pojawi się słońce, a chmury znikną. Wiatr wyraźnie osłabnie. Jedynym minusem będzie wciąż niska temperatura, która w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 19 stopni. Niedziela z kolei przyniesie gwałtowny powrót ciepła – termometry wskażą nawet 25 stopni! Wiatr pozostanie łagodny, a deszczu nie będzie. Jedynym mankamentem może być duże zachmurzenie, więc słońce będzie się raczej chować za chmurami.

Jak spędzić ten tydzień w Kołobrzegu? Pogoda dyktuje warunki

Początek tygodnia, mimo deszczu, będzie na tyle ciepły, że pozwoli na spacery po plaży między jednym a drugim opadem. Warto wykorzystać te chwile. Piątek to z kolei dzień, który lepiej spędzić z dala od wybrzeża. Silny i zimny wiatr skutecznie zniechęci do jakichkolwiek aktywności na zewnątrz. To idealny moment na wizytę w kawiarni lub nadrobienie zaległości w czytaniu. Słoneczna, choć chłodna sobota, będzie wprost wymarzona na długi spacer po mieście i zwiedzanie. Z kolei ciepła niedziela, nawet przy zachmurzonym niebie, pozwoli wreszcie poczuć letni klimat i spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu, może nawet na rowerze lub leniwym odpoczynku w plenerze.

Dane pogodowe: OpenWeather