Jaka pogoda w Mielnie na 5-9 sierpnia?

Początek tygodnia w Mielnie wygląda naprawdę obiecująco. Środa, 5 sierpnia, przywita nas temperaturą sięgającą nawet 23 stopni Celsjusza. To idealne warunki na plażę, choć trzeba mieć na uwadze, że może przelotnie popadać. Wiatr będzie raczej spokojny, więc nie powinien psuć wypoczynku. Po prostu lato.

Niestety, to co dobre, nie potrwa długo. Już w czwartek poczujemy wyraźne ochłodzenie. Temperatura spadnie do około 22 stopni, a do tego pojawią się opady deszczu. To będzie sygnał, że nadciąga poważniejsza zmiana aury. Prawdziwe załamanie czeka nas jednak w piątek. Wtedy zrobi się naprawdę nieprzyjemnie. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni, a porywisty wiatr, osiągający w porywach blisko 8 m/s, sprawi, że odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa. Zapomnijcie o plażowaniu.

Weekend przyniesie na szczęście powolną poprawę. Sobota co prawda nadal będzie chłodna, z temperaturą do 19 stopni, ale w końcu przestanie padać. Wiatr również znacznie osłabnie. Niebo pozostanie jednak pochmurne, więc na słońce nie ma co liczyć. A w niedzielę... wielki powrót lata! Choć noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza w tym okresie, bo temperatura spadnie do około 13 stopni, to w dzień czeka nas prawdziwa niespodzianka. Słupki rtęci podskoczą aż do 24 stopni! To będzie najcieplejszy dzień w całej prognozie. Warto go dobrze wykorzystać.

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Taka prognoza to dla urlopowiczów prawdziwe wyzwanie. Środę trzeba wykorzystać na plażowanie i łapanie słońca, bo potem pogoda da nam w kość. Gdy w czwartek i piątek zacznie padać i mocno wiać, to idealny moment, by zamienić leżak na coś innego. Spacer brzegiem morza w taką pogodę też ma swój urok, ale tylko w odpowiednim, nieprzemakalnym ubraniu! Sobota, już bez deszczu, będzie idealna na dłuższą wycieczkę pieszą. A niedziela? Niedziela to ponownie dzień stworzony na plażę. Koniecznie!

Dane pogodowe: OpenWeather