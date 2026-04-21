​Umowa na realizację drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina podpisana

Nowy odcinek będzie liczył 12 kilometrów długości i obejmie budowę 17 obiektów mostowych oraz dwóch ważnych węzłów: Szczecin-Krzekowo i Szczecin-Głębokie. Zakończenie prac na tym fragmencie planowane jest na trzeci kwartał 2029 roku.

Dzisiaj z wielką satysfakcją możemy powiedzieć, że kolejny etap najważniejszej w historii Szczecina inwestycji drogowej wchodzi w fazę realizacji - powiedział Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Kluczowe cele Zachodniej Obwodnicy Szczecina to:

wyprowadzenie samochodów ciężarowych ze Szczecina

ułatwienie codziennych dojazdów mieszkańcom gmin ościennych

Szybszy dojazd nad morze

Lepsze skomunikowanie z zakładami chemicznymi w Policach oraz terenami przemysłowymi

Koszt tego odcina to blisko 700 milionów złotych. Natomiast wartość całego projektu Zachodniej Obwodnicy Szczecina wynosi 8,3 mld zł.