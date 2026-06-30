Tyle kosztowało wybudowanie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Potrzebny był kredyt

Hotel Gołębiewski: inwestycja za miliard złotych

Budowa i rozwój kompleksów należących do sieci Gołębiewski od lat budzą zainteresowanie zarówno w branży turystycznej, jak i wśród opinii publicznej. Jednym z najczęściej powtarzanych wątków jest skala inwestycji oraz sposób ich finansowania. Ile kosztowała więc budowa hotelu Gołębiewski w Pobierowie? To zdradził nam zarząd podczas ostatniego spotkania medialnego.

Budowa pochłonęła dużo, bo ok. miliard złotych - mówili nam członkowie zarządu hotelu Gołębiewski Pobierowo.

Skala inwestycji: miliard złotych na jeden obiekt

1 miliard złotych to kwota, która stawia projekt wśród największych prywatnych inwestycji hotelarskich w Polsce. Tak wysoki budżet wynika nie tylko z wielkości samego budynku, ale również z rozbudowanej infrastruktury: aquaparków, zaplecza konferencyjnego, restauracji, stref rekreacyjnych oraz bogatego wyposażenia.

Struktura finansowania: dominacja kapitału własnego

Z przekazanych nam informacji wynika, że inwestycja została zrealizowana w oparciu o model mieszany, jednak z wyraźną przewagą środków własnych inwestora.

około 70% wartości inwestycji pokrywane było z kapitału własnego

około 30% finansowane zostało kredytami bankowymi.

Choć udział kredytów w finansowaniu jest mniejszy, pełnią one istotną rolę w realizacji inwestycji. Pozwalają na:

płynne prowadzenie prac budowlanych

utrzymanie harmonogramu inwestycji

finansowanie wybranych etapów bez konieczności angażowania całego kapitału od razu.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Hotel Gołębiewski w ogniu krytyki

W ostatnim czasie Hotel Gołębiewski Pobierowo znalazł się w ogniu krytyki po upalnym weekendzie. Właśnie wtedy obiekt został odwiedzony m.in. przez znanego youtubera Książula, który wydał negatywną opinię i zażądał zwrotu pieniędzy. Podobną relację miała jednak z turystek, o której pisaliśmy tutaj: Nie miała ani wody, ani klimatyzacji. Interweniowała 5 razy! Pobyt w hotelu Gołębiewski Pobierowo nie spełnił oczekiwań