To największe cmentarze w Polsce. TOP 5 nekropolii

Wszystkich Świętych 2026. Polacy ruszą na cmentarze

Dzień Wszystkich Świętych to czas, gdy miliony Polaków odwiedzają groby bliskich, zapalają znicze i przynoszą kwiaty, by uczcić pamięć tych, którzy odeszli. W pierwszych dniach listopada cmentarze w całym kraju wypełniają się więc ludźmi.

Niektóre z nich wyróżniają się jednak nie tylko historią czy zabytkowymi nagrobkami, lecz także ogromną powierzchnią. Choć nie mówi się o tym za często, to okazuje się, że największe cmentarze w Polsce zajmują nawet ponad sto hektarów. Które nekropolie są największe? O tym dowiecie się sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

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5 największych cmentarzy w Polsce

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Cmentarz Centralny w Szczecinie to prawdziwy gigant

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce, zajmująca aż 172,33 ha. Został otwarty w 1901 roku i jest jednocześnie jednym z największych cmentarzy w Europie. Jego rozległy teren przypomina wręcz park, w którym znajdują się liczne alejki, zabytkowe nagrobki, pomniki oraz wiekowe drzewa. To więc nie tylko miejsce pochówku, lecz także ważny element historii i krajobrazu Szczecina.

Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych, obchodzona 1 listopada, ma swoje korzenie w tradycji chrześcijańskiej sięgającej pierwszych wieków naszej ery. Początkowo wierni oddawali cześć przede wszystkim męczennikom, którzy ponieśli śmierć za wiarę. Z czasem zaczęto wspominać również innych świętych, także tych, których imiona nie były powszechnie znane.

Czy 1 listopada to święto zmarłych?

W tradycji katolickiej 1 listopada jest dniem poświęconym wszystkim świętym, zarówno kanonizowanym, jak i nieznanym z imienia. Natomiast 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny, wierni modlą się za wszystkich zmarłych, szczególnie tych, którzy według nauki Kościoła potrzebują jeszcze oczyszczenia.

W Polsce obie daty silnie wiążą się z odwiedzaniem cmentarzy, zapalaniem zniczy i składaniem kwiatów na grobach bliskich. Dlatego w języku potocznym 1 listopada często nazywa się Świętem Zmarłych, choć nie jest to jego oficjalna nazwa liturgiczna