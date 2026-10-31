Niemcy udostępnili tysiące historycznych map. Zobacz jak wyglądały polskie miasta prawie 200 lat temu

Cyfrowa podróż do XIX wieku

Staatsbibliothek zu Berlin, czyli Biblioteka Państwowa w Berlinie, udostępnia w internecie bogaty zbiór historycznych materiałów kartograficznych. W specjalnym serwisie „Kartographische Highlights” można przeglądać dawne mapy terenowe i topograficzne pochodzące głównie z XVIII i XIX wieku. Biblioteka podkreśla, że są to jedne z najważniejszych źródeł do badań nad historią regionów, miast i krajobrazów, a projekt będzie sukcesywnie rozwijany o kolejne materiały.

Na mapach także polskie miasta

Wśród udostępnionych zbiorów znajdują się obszary dzisiejszej Polski. Internauci mogą odnaleźć między innymi historyczne mapy Szczecina, Koszalina, Gdańska, Olsztyna, Torunia oraz wielu innych miast, które w XIX wieku znajdowały się w granicach Prus.

To wyjątkowa okazja, by porównać dawny układ urbanistyczny z tym, który znamy dziś. Na mapach widać m.in. nieistniejące już fortyfikacje, przebieg dawnych traktów, pola uprawne oraz zabudowę sprzed epoki motoryzacji i wielkich inwestycji urbanistycznych.

Skarbnica dla historyków i pasjonatów

Jak informuje berlińska biblioteka, prezentowane mapy są częścią szerszego projektu poświęconego najcenniejszym zbiorom działu kartografii. Szczególną uwagę zwracają tzw. wielkoskalowe mapy krajów i regionów z XVIII i XIX wieku, które przedstawiają teren w bardzo szczegółowy sposób. Wiele z nich powstało pierwotnie na potrzeby wojskowe i stało się fundamentem współczesnych map topograficznych oraz baz danych geograficznych.

Dodatkowym atutem jest jakość digitalizacji. Mapy można oglądać w wysokiej rozdzielczości, przybliżając nawet najdrobniejsze szczegóły. W cyfrowych zbiorach biblioteki znajduje się już setki tysięcy zdigitalizowanych obiektów, w tym tysiące map, a kolejne są regularnie dodawane.

Jak znaleźć interesującą mapę?

Aby skorzystać z kolekcji, wystarczy wejść na stronę Staatsbibliothek zu Berlin i wybrać na interaktywnej mapie interesujący nas obszar. Następnie można przejść do historycznych arkuszy i przeglądać je bezpłatnie online.

Zajrzyj do galerii i sprawdź, jak wyglądało twoje miasto

Czy Szczecin rzeczywiście był otoczony gęstym systemem umocnień? Jak wyglądał Gdańsk przed współczesną rozbudową? Gdzie kończył się Toruń niemal 200 lat temu? Odpowiedzi kryją się na historycznych mapach udostępnionych przez berlińską bibliotekę. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii i przekonaj się, jak bardzo zmieniły się polskie miasta na przestrzeni pokoleń.

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