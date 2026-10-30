Darmowe badania dla mężczyzn. Ruszają zapisy na testy

Darmowe badania PSA w Powiecie Polickim dla mężczyzn po czterdziestce

Samorząd organizuje inicjatywę „Po Zdrowie z Powiatem Polickim”, dzięki której panowie po 40. roku życia zyskają dostęp do darmowej diagnostyki. Chodzi o bezpłatne wykonanie badania krwi określającego poziom antygenu PSA, co stanowi podstawowe narzędzie przy wykrywaniu schorzeń gruczołu krokowego, włączając w to raka prostaty.

Eksperci zwracają uwagę, że przekroczenie normy w wynikach wcale nie przesądza o chorobie nowotworowej. Taki rezultat stanowi jednak ważną wskazówkę, by skonsultować się z lekarzem i przeprowadzić pogłębioną diagnostykę. Z tego powodu systematyczne kontrole są kluczowym elementem troski o własny organizm.

Listopad miesiącem męskiego zdrowia i profilaktyki raka prostaty

Od wielu lat listopad stanowi okres intensywnych kampanii społecznych, które promują męską profilaktykę i namawiają panów do wizyt lekarskich. W tym miesiącu główny nacisk kładzie się na diagnostykę chorób prostaty oraz nowotworów jąder, a także na promowanie ogólnej dbałości o kondycję zdrowotną.

Medycy przestrzegają, że szereg niebezpiecznych schorzeń rozwija się po cichu i przez długi okres nie daje żadnych wyraźnych symptomów. Szybkie zdiagnozowanie problemu znacząco podnosi prawdopodobieństwo wyleczenia i chroni przed groźnymi powikłaniami. Zamiast wyczekiwać pierwszych dolegliwości, lepiej postawić na badania kontrolne mogące ocalić życie.

Badania PSA w Policach i Dobrej. Daty i lokalizacje punktów pobrań

Władze Powiatu Polickiego zaplanowały przeprowadzenie darmowych testów PSA w dwóch wyznaczonych punktach na swoim terenie.

• W czwartek, 5 listopada 2026 roku, w godzinach od 12.00 do 19.00, punkt pobrań będzie działał w Starostwie Powiatowym w Policach przy ulicy Tanowskiej 8, na parterze w pokoju numer 17.

• W piątek, 6 listopada 2026 roku, między godziną 11.00 a 19.00, badania zostaną zrealizowane w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej przy ulicy Szczecińskiej 16B.

Jak zapisać się na bezpłatne badania prostaty w Powiecie Polickim?

Udział w akcji wymaga wcześniejszego umówienia wizyty przez telefon. Rejestracja chętnych rusza 2 listopada 2026 roku i będzie prowadzona w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów 91 42 47 964 oraz 91 43 28 156.

Lokalne władze namawiają panów do udziału w inicjatywie, podkreślając, że dobre zdrowie to największa wartość. Poświęcenie zaledwie paru chwil na pobranie krwi może zapewnić wieloletni spokój ducha lub umożliwić wykrycie zmian w momencie gwarantującym najwyższą skuteczność terapii.

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