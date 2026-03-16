Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026

W którym mieście w Polsce żyje się najlepiej? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowsza odsłona rankingu opracowanego przez Business Insider Polska. W zestawieniu porównano 16 największych miast – po jednym z każdego województwa – aby sprawdzić, w których miejscach mieszkańcy mogą liczyć na najwyższy poziom jakości życia. Kto został liderem? O tym pisaliśmy tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Na szczycie rankingu dwóch mocnych zawodników.

Najmniej bezpieczne miasto Polski

Najnowszy ranking miast do życia w Polsce przygotowany przez Business Insider uwzględniał kilka kluczowych kategorii, które mają wpływ na codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Pod uwagę wzięto m.in. poziom bezpieczeństwa, a dokładnie przestępczość. To właśnie w tej kategorii pojawiło się jedno z największych zaskoczeń zestawienia. Dane pokazują bowiem, że najwyższy poziom przestępczości wśród analizowanych miast odnotowano w Szczecinie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pierwsze krokusy w Szczecinie

23

Szczecin niechlubnym liderem przestępczości. Mieszkańcy mówią, co myślą

Położony nad Odrą Szczecin jest jednym z największych miast w północno-zachodniej Polsce i stolicą województwa zachodniopomorskiego. Miasto od lat kojarzone jest przede wszystkim z gospodarką morską, dużym portem oraz bliskością granicy z Niemcami. Ważną rolę odgrywają tu także przemysł stoczniowy, logistyka i handel, które przez dekady kształtowały lokalną gospodarkę.

Miejscowość wyróżnia się także charakterystycznym układem urbanistycznym inspirowanym Paryżem - z szerokimi alejami i placami w kształcie gwiazd. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc jest Zamek Książąt Pomorskich oraz Wały Chrobrego. Czy więc faktycznie w tak pięknym i oferującym tak wiele atrakcji mieście może być niebezpiecznie? O to zapytaliśmy mieszkańców.

Szczerze mówiąc, większej bzdury nie słyszałem. Autorzy tego rankingu chyba sugerowali się filmem "Młode Wilki" albo nasłuchali się legend o Niebuszewie, Stołczynie czy ulicy Parkowej. Mieszkam w Szczecinie od urodzenia i zawsze czułem się tutaj bezpiecznie. Gorszą opinią mają np. Police lub Stargard, gdzie często dochodzi do przestępstw w biały dzień. W ogóle się z tym nie zgadzam - mówił nam mieszkaniec Szczecina.