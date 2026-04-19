Tłumy na Pogodnie. Ulubiona tradycja mieszkańców wróciła wraz z nadejściem wiosny

Pogodno znów tętni życiem. Pchli targ przyciąga tłumy

Plac im. Waleriana Pawłowskiego ponownie stał się gwarnym, wielobarwnym i tętniącym życiem targiem. Zlokalizowany w centralnym punkcie osiedla Pogodno punkt handlowy to jeden z najchętniej odwiedzanych pchlich targów w całym Szczecinie. Przedstawiciele Rady Osiedla Pogodno zaznaczają, że to cykliczne spotkanie na stałe wpisało się w lokalny krajobraz, a dla wielu osób stanowi obowiązkowy punkt weekendowego harmonogramu.

Od wczesnych godzin porannych plac zapełnia się zarówno sprzedającymi, jak i poszukiwaczami wyjątkowych przedmiotów. Część z nich chce opróżnić domowe piwnice czy strychy, natomiast inni polują na prawdziwe unikaty.

Od staroci po domowe wypieki. Wybór na pchlim targu na Pogodnie jest ogromny

Szczeciński pchli targ na osiedlu Pogodno charakteryzuje się tym, że oferuje niezwykle szeroki asortyment. Na przygotowanych stanowiskach można znaleźć:

zabytkowe odbiorniki radiowe, ceramikę oraz ozdoby z epoki PRL-u ,

, literaturę i winyle,

wyroby lokalnych twórców,

artykuły dla dzieci, planszówki oraz rzeczy codziennego użytku,

a nawet przetwory i wypieki własnej roboty.

Dla pasjonatów i zbieraczy to miejsce jest prawdziwą kopalnią skarbów – mnóstwo prezentowanych tu rzeczy nie jest dostępnych w zwykłych sklepach, a ich rzeczywistą wartość potrafią ocenić jedynie prawdziwi znawcy tematu.

Pchli targ to nie tylko zakupy, ale też spotkania mieszkańców Pogodna

Mimo że handel rzeczami używanymi kojarzy się z szukaniem okazji, dla wielu osób odwiedzających Pogodno to przede wszystkim ważna inicjatywa społeczna. Mieszkańcy przybywają tu, aby spotkać się ze znajomymi z sąsiedztwa, podyskutować o swoich pasjach, podzielić się opiniami lub zwyczajnie zrelaksować się w miłym otoczeniu.

- To jest klimat, którego nie da się podrobić - mówią bywalcy. - Tu każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeśli nie kupi niczego konkretnego.

Wiosna dopiero się zaczyna. Kolejne edycje pchlego targu w Szczecinie przed nami

Osoby odpowiedzialne za organizację zapewniają, że pchli targ będzie gościł na osiedlu regularnie w okresie wiosenno-letnim. Jeśli tylko warunki atmosferyczne będą sprzyjające, Plac Pawłowskiego jeszcze wielokrotnie wypełni się stoiskami, gwarem i śmiechem odwiedzających.

Dla szczecinian to doskonała szansa, aby nie tylko kupić coś niezwykłego, ale również doświadczyć specyficznej atmosfery Pogodna – miejsca słynącego od lat ze świetnych relacji sąsiedzkich i oddolnych działań społecznych.

