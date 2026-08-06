Takich wieści znad Bałtyku dawno nie było! Wczasowicze mają powody do radości

Zielone światło dla urlopowiczów na bałtyckich plażach

Z danych udostępnionych przez Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że wszystkie monitorowane kąpieliska nad Bałtykiem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego funkcjonują bez zakłóceń. Woda jest czysta i bezpieczna, co oznacza, że turyści mogą swobodnie zażywać morskich kąpieli. Jest to ogromna poprawa w stosunku do ostatnich dni, kiedy to liczne plaże były wyłączone z użytku ze względu na pojawienie się sinic oraz niebezpieczne warunki atmosferyczne.

Zalew Szczeciński z problemami. Stepnica wyłączona z kąpieli

Jedyną lokalizacją, która wciąż pozostaje niedostępna dla amatorów wodnych szaleństw, jest kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Ratownicy WOPR są tam zmuszeni utrzymywać czerwoną flagę, a powodem tego stanu rzeczy jest utrzymujący się zakwit sinic. Warto jednak podkreślić, że jest to zbiornik śródlądowy, natomiast na otwartym wybrzeżu bałtyckim sytuacja jest w pełni unormowana i bezpieczna dla wypoczywających.

Temperatura wody w Bałtyku idealna do ochłody

Woda w Morzu Bałtyckim osiągnęła przyjemną temperaturę w granicach 19–20°C, co dla większości osób wypoczywających nad morzem stanowi doskonałą równowagę pomiędzy chłodnym orzeźwieniem a komfortową kąpielą. Mimo sprzyjającej aury, ratownicy wodni uczulają, że sytuacja pogodowa potrafi ulec nagłej zmianie. Dlatego zaleca się bieżące monitorowanie flag wywieszanych na stanowiskach ratowniczych oraz stosowanie się do ich zaleceń i komunikatów.

Aktualne raporty dotyczące bezpieczeństwa na plażach są systematycznie publikowane w Serwisie Kąpieliskowym GIS. To właśnie tam można znaleźć najświeższe komunikaty o czystości akwenów oraz ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu z nich.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie