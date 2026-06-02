Kontrowersje wokół zejścia na plażę przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie jeszcze przed oficjalnym otwarciem budzi ogromne emocje. Największy hotel nad polskim Bałtykiem, który docelowo ma przyjmować nawet ok. 3 tys. gości jednocześnie, stał się symbolem dyskusji o skali inwestycji i jej wpływie na lokalną infrastrukturę. Dziś, jednym z najbardziej komentowanych elementów obiektu jest zejście na plażę - wąskie przejście prowadzące z terenu hotelu wprost nad morze.

Jedno zejście na plażę dla tysięcy osób?

Użytkownik posługujący się nickiem jas.stas_lifetrio na TikToku opublikował filmik, w którym pokazuje, jak wygląda zejście na plażę dla gości hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To dość wąskie schody, a krytycy zwracają uwagę, że przy pełnym obłożeniu obiektu – sięgającym nawet kilku tysięcy osób – jedno, stosunkowo wąskie zejście może stać się wąskim gardłem komunikacyjnym.

Pojawia się argument, że przy szczycie sezonu może dochodzić do kolejek i tłoku, szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy większość gości jednocześnie będzie chciała zejść nad morze lub wrócić do hotelu. Tak komentują to internauci w sekcji komentarzy pod filmikiem:

1200 pokój a zejście na plażę jak na klatce schodowej

Tutaj powinno być szerokie zejście prowadzące wprost na molo.A nie drabina

Jakie zejście malutkie przy domku letniskowym takie mają a nie taki Hotel

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

18

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Kiedy otwarcie?

Oficjalne otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie miało odbyć się 26 czerwca 2026 roku, lecz z początkiem miesiąca gigant poinformował w mediach społecznościowych, iż ze względu na duże zainteresowanie, obiekt otworzy się szybciej. Pierwsi goście będą mogli skorzystać z pobytów w Gołębiewskim w Pobierowie już 10 czerwca 2026 roku. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski jest gotowy na pierwszych gości. Wielkie otwarcie wcześniej niż zapowiadano!