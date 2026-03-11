Szpital na Pomorzanach z dodatkowa opieką dla kobiet cierpiących na endometrioze

Endometrioza to choroba polegająca na tym, że tkanka podobna do błony śluzowej macicy rośnie poza jej wnętrzem, wywołując stan zapalny, ból i często problemy z płodnością.
W Polsce na tę chorobę cierpi około trzech milionów kobiet.
Choroba objawia się stanami zapalnymi w okolicach narządów rodnych. W związku z tym placówka uruchomiła poradnie diagnostyki i leczenia. Ponadto odbędą się spotkania z fizjoterapeutką ginekologiczną oraz dietetykiem klinicznym.
Endometrioza to choroba polegająca na tym, że tkanka podobna do błony śluzowej macicy rośnie poza jej wnętrzem, wywołując stan zapalny, ból i często problemy z płodnością.
W Polsce na tę chorobę cierpi około trzech milionów kobiet.