Szpital na Pomorzanach z dodatkowa opieką dla kobiet cierpiących na endometrioze

Krzysztof Baziuniak
2026-03-11 15:31

Choroba objawia się stanami zapalnymi w okolicach narządów rodnych. W związku z tym placówka uruchomiła poradnie diagnostyki i leczenia. Ponadto odbędą się spotkania z fizjoterapeutką ginekologiczną oraz dietetykiem klinicznym.

Endometrioza to choroba polegająca na tym, że tkanka podobna do błony śluzowej macicy rośnie poza jej wnętrzem, wywołując stan zapalny, ból i często problemy z płodnością.

W Polsce na tę chorobę cierpi około trzech milionów kobiet.

Szczecin
zdrowie