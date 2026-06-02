Szczecińskie technikum z podwójnym triumfem. Znalazło się w gronie najlepszych szkół w Polsce

Podwójne wyróżnienie dla Technikum Kształtowania Środowiska

Podczas uroczystej gali w stolicy placówka została uhonorowana dwoma znaczącymi tytułami. Pierwszy to Zachodniopomorska Profesjonalna Szkoła Roku, przyznany za najwyższą liczbę punktów w skali województwa. Drugi tytuł, Profesjonalna Szkoła Roku 2025 w dziedzinie energetyki, elektryki i elektroniki, został przyznany za imponujące osiągnięcia w kształceniu w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. To właśnie dorobek uczniów i kadry pedagogicznej z ostatnich trzech lat wpłynął na tak wysokie oceny przyznane przez komisję konkursową.

Osiągnięcia uczniów ze Szczecina, które doceniła komisja

Kapituła konkursu wzięła pod uwagę szeroki wachlarz aktywności szkoły. Uznanie zdobyły przede wszystkim wyniki programów Erasmus+ VET i zdobyte tam międzynarodowe doświadczenia uczniów. Zwrócono również uwagę na awans jednego z podopiecznych do finału prestiżowego konkursu EuroSkills Dania 2025 oraz na liczne grono laureatów ogólnopolskich zmagań związanych z odnawialnymi źródłami energii. Doceniono realizację projektów eTwinning, posiadanie odznaki Szkoła eTwinning 2025–2026, a także wysoką zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W ocenie uwzględniono także organizację Wojewódzkiego Konkursu Mistrz OZE, efektywną współpracę z przyszłymi pracodawcami oraz realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych, takich jak chociażby „Kariera z wiatrem”. Ważnym aspektem były również specjalistyczne szkolenia dla uczniów i nauczycieli, rozwój szkolnego wolontariatu oraz twarde dane statystyczne potwierdzające stały rozwój kierunku. To zestawienie dowodzi, że szczecińska szkoła stawia na kompleksowy rozwój umiejętności przyszłych fachowców.

Nagrody odebrały nauczycielki z Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie

W imieniu nagrodzonej placówki zaszczytne wyróżnienia odebrały dwie przedstawicielki kadry pedagogicznej. Były to dr inż. Agnieszka Raducka, nauczycielka zawodu, oraz mgr inż. Katarzyna Wakuła, pełniąca funkcję kierownika kształcenia praktycznego. Ich wieloletnia praca, zaangażowanie i bliska współpraca z młodzieżą stanowią fundament renomy szczecińskiego technikum na edukacyjnej mapie Polski.

Konferencja o Branżowej Szkole Ćwiczeń i nowe perspektywy

Częścią uroczystego wydarzenia była również ekspercka konferencja poświęcona projektowi „Opracowanie i przetestowanie modelu Branżowej Szkoły Ćwiczeń BSĆ”. Podczas spotkania przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przybliżyli uczestnikom główne założenia tego modelu. Omawiano rolę liderów projektów, analizowano wyniki dotychczasowych pilotaży oraz dyskutowano o planowanych modyfikacjach w systemie kształcenia zawodowego.

Istotnym bonusem dla szczecińskiej placówki jest fakt, że jako zdobywca pierwszego miejsca i jedna z 11 czołowych szkół w kraju, uzyskała ona pierwszeństwo w procesie aplikacji do programu Branżowej Szkoły Ćwiczeń.

Szczecińskie Technikum Kształtowania Środowiska na szczycie rankingu

Zdobyte laury są jasnym sygnałem, że Technikum Kształtowania Środowiska należy do grona najbardziej prężnie rozwijających się placówek zawodowych w kraju. Indywidualne sukcesy uczniów, nowatorskie projekty edukacyjne oraz bliska kooperacja z sektorem odnawialnych źródeł energii powodują, że kierunek związany z OZE jest prawdziwą wizytówką całego szczecińskiego Zespołu Szkół nr 2.

