Szczeciński Jarmark Wielkanocny tętni życiem! Tłumy na Alei Kwiatowej

Aleja pełna kolorów, zapachów i wielkanocnych dekoracji

Wystawcy już od rana kuszą przechodniów rękodziełem, palmami, pisankami, stroikami i dekoracjami, które błyskawicznie znikają ze stoisk. W powietrzu unosi się zapach świeżego chleba, wędlin, miodów i przypraw. Kolejki ustawiają się po langosze, zapiekanki i pieczone mięsa — idealne na szybki, jarmarkowy obiad.

Wielu odwiedzających przychodzi na jarmark po inspiracje do świątecznego stołu, inni po prostu chłoną atmosferę i robią zdjęcia przy pisankach, barankach i innych świątecznych dekoracjach ustawionych wzdłuż alei.

Scena żyje muzyką i folkowym klimatem

W programie wydarzenia nie brakuje również muzyki i występów artystycznych, które wprowadzają wszystkich w radosny, świąteczny nastrój.

Dzieci mają tu swój raj

Najmłodsi nie mają czasu na nudę. Trwają warsztaty malowania pisanek, tworzenia palm i dekorowania koszyczków. Animatorzy prowadzą gry, konkursy i zabawy zręcznościowe, a malowanie twarzy cieszą się sporym zainteresowaniem.

Ekologia w praktyce

Przez cały dzień trwa akcja „Zerwij z foliówką – odbierz materiałówkę”. Mieszkańcy przynoszą plastikowe torby, a w zamian dostają bawełniane, wielorazowe siatki. Zebrane foliówki posłużą później podczas ekologicznych warsztatów na bulwarach.

Godziny otwarcia:

piątek – 12.00–21.00

sobota – 10.00–21.00

niedziela – 10.00–20.00

39