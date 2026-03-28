Polak zgarnął miliony w Eurojackpot. W najbliższym losowaniu do wzięcia jeszcze więcej

Jakie liczby padły w Eurojackpot 27 marca 2026?

W piątkowym losowaniu Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 21, 23, 25, 38, 40 oraz dodatkowe 7 i 11.

To właśnie ten zestaw cyfr przyniósł gigantyczne pieniądze szczęśliwcom w całej Europie, w tym również graczom z Polski.

Ponad 2 miliony złotych dla gracza z Polski

Jeden z naszych rodaków wzbogacił się o dokładnie 2 373 576,90 zł, trafiając wygraną II stopnia. Taki sam sukces odniosło jeszcze pięciu innych graczy w Europie – szczęśliwe kupony wysłano także w Niemczech, Norwegii i Chorwacji.

Od wygranej w Polsce potrącony zostanie 10-procentowy podatek, jednak zwycięzca i tak otrzyma na konto ponad 2 miliony złotych "na czysto".

Wygrana III stopnia w Polsce to ponad 350 tys. zł

Na tym nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ kolejny gracz znad Wisły trafił wygraną III stopnia w wysokości 354 652,30 zł. W całej Europie odnotowano 15 takich wygranych, m.in. na Węgrzech, w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Holandii i Danii.

Kilkadziesiąt tysięcy złotych z wygranych IV stopnia

Polacy zanotowali także trzy wygrane IV stopnia. Każda z nich wynosiła 27 421,60 zł.

Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot. Do zgarnięcia 300 mln zł!

Z uwagi na fakt, że 27 marca nie padła główna wygrana, pula nagród w Eurojackpot wciąż rośnie. Najbliższe losowanie zaplanowano na 31 marca, a do wygrania będzie niewyobrażalna kwota 300 000 000 zł. Takie pieniądze to gwarancja dostatniego życia dla wielu pokoleń.

Rekordowe wygrane w Eurojackpot w naszym kraju

Polacy wielokrotnie sięgali po najwyższe wygrane w loterii Eurojackpot. Oto historyczne zestawienie najwyższych wygranych I stopnia:

213 584 986,00 zł – 12 sierpnia 2022 r. (powiat krotoszyński)

206 550 000,00 zł – 13 sierpnia 2021 r. (powiat bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł – 10 maja 2019 r. (powiat piotrkowski)

96 805 666,90 zł – 11 września 2020 r. (powiat pruszkowski)

91 256 729,60 zł – 13 grudnia 2024 r. (powiat rzeszowski)

62 657 423,40 zł – 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł – 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł – 3 września 2024 r. (powiat cieszyński)

Zasady gry w Eurojackpot

Aby wziąć udział w losowaniu, należy wytypować pięć liczb z puli od 1 do 50 oraz dwie dodatkowe liczby z puli od 1 do 12. Kupony można nabyć w tradycyjnych kolekturach Lotto lub przez internet, korzystając ze strony lotto.pl. Wybór liczb może być samodzielny lub z wykorzystaniem opcji na chybił-trafił.

Istnieje możliwość zawarcia wielu zakładów naraz, co podnosi prawdopodobieństwo sukcesu. Gracze mogą również opłacić kupon na cztery kolejne losowania z góry lub włączyć subskrypcję, dzięki której ich liczby będą brały udział w każdym losowaniu aż do momentu jej anulowania.

