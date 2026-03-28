Polak zgarnął miliony w Eurojackpot. W najbliższym losowaniu do wzięcia jeszcze więcej

Spis treści
- Jakie liczby padły w Eurojackpot 27 marca 2026?
- Ponad 2 miliony złotych dla gracza z Polski
- Wygrana III stopnia w Polsce to ponad 350 tys. zł
- Kilkadziesiąt tysięcy złotych z wygranych IV stopnia
- Na co przeznaczyć 2 miliony złotych z wygranej?
- Co można kupić za ponad 350 tysięcy złotych?
- Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot. Do zgarnięcia 300 mln zł!
- Rekordowe wygrane w Eurojackpot w naszym kraju
- Zasady gry w Eurojackpot
Jakie liczby padły w Eurojackpot 27 marca 2026?
W piątkowym losowaniu Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 21, 23, 25, 38, 40 oraz dodatkowe 7 i 11.
To właśnie ten zestaw cyfr przyniósł gigantyczne pieniądze szczęśliwcom w całej Europie, w tym również graczom z Polski.
Ponad 2 miliony złotych dla gracza z Polski
Jeden z naszych rodaków wzbogacił się o dokładnie 2 373 576,90 zł, trafiając wygraną II stopnia. Taki sam sukces odniosło jeszcze pięciu innych graczy w Europie – szczęśliwe kupony wysłano także w Niemczech, Norwegii i Chorwacji.
Od wygranej w Polsce potrącony zostanie 10-procentowy podatek, jednak zwycięzca i tak otrzyma na konto ponad 2 miliony złotych "na czysto".
Wygrana III stopnia w Polsce to ponad 350 tys. zł
Na tym nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ kolejny gracz znad Wisły trafił wygraną III stopnia w wysokości 354 652,30 zł. W całej Europie odnotowano 15 takich wygranych, m.in. na Węgrzech, w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Holandii i Danii.
Kilkadziesiąt tysięcy złotych z wygranych IV stopnia
Polacy zanotowali także trzy wygrane IV stopnia. Każda z nich wynosiła 27 421,60 zł.
Na co przeznaczyć 2 miliony złotych z wygranej?
Zastrzyk gotówki w takiej kwocie to szansa na całkowitą zmianę dotychczasowego życia. Mając ponad 2 miliony złotych, można zrealizować wiele marzeń:
- zakup dwóch mieszkań w Warszawie lub nawet trzech w mniejszych miastach,
- budowa komfortowego domu z ogrodem na przedmieściach,
- wyruszenie w luksusową podróż dookoła świata trwającą cały rok,
- zabezpieczenie przyszłości poprzez inwestycje (fundusze ETF, obligacje, mieszkania na wynajem),
- założenie własnej firmy – np. restauracji czy studia kreatywnego,
- stworzenie poduszki finansowej, która dzięki odsetkom zapewni kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.
Takie pieniądze dają ogromną wolność i niezależność.
Co można kupić za ponad 350 tysięcy złotych?
Wygrana III stopnia to również potężny zastrzyk finansowy. Kwota rzędu 350 tys. zł pozwala na:
- zakup prosto z salonu auta klasy średniej,
- generalny remont mieszkania, włączając w to wymianę wyposażenia kuchni i łazienki,
- pokrycie wkładu własnego niezbędnego przy kredycie hipotecznym,
- zrobienie sobie rocznej przerwy w karierze zawodowej,
- sfinansowanie edukacji dzieci lub własnych studiów zagranicznych,
- inwestycję w zakup małego mieszkania na wynajem w mniejszej miejscowości lub w obligacje.
Choć nie jest to kwota gwarantująca życie rentiera, z pewnością zapewnia spokój ducha i stabilizację.
Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot. Do zgarnięcia 300 mln zł!
Z uwagi na fakt, że 27 marca nie padła główna wygrana, pula nagród w Eurojackpot wciąż rośnie. Najbliższe losowanie zaplanowano na 31 marca, a do wygrania będzie niewyobrażalna kwota 300 000 000 zł. Takie pieniądze to gwarancja dostatniego życia dla wielu pokoleń.
Rekordowe wygrane w Eurojackpot w naszym kraju
Polacy wielokrotnie sięgali po najwyższe wygrane w loterii Eurojackpot. Oto historyczne zestawienie najwyższych wygranych I stopnia:
- 213 584 986,00 zł – 12 sierpnia 2022 r. (powiat krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł – 13 sierpnia 2021 r. (powiat bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł – 10 maja 2019 r. (powiat piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł – 11 września 2020 r. (powiat pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł – 13 grudnia 2024 r. (powiat rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł – 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł – 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł – 3 września 2024 r. (powiat cieszyński)
Zasady gry w Eurojackpot
Aby wziąć udział w losowaniu, należy wytypować pięć liczb z puli od 1 do 50 oraz dwie dodatkowe liczby z puli od 1 do 12. Kupony można nabyć w tradycyjnych kolekturach Lotto lub przez internet, korzystając ze strony lotto.pl. Wybór liczb może być samodzielny lub z wykorzystaniem opcji na chybił-trafił.
Istnieje możliwość zawarcia wielu zakładów naraz, co podnosi prawdopodobieństwo sukcesu. Gracze mogą również opłacić kupon na cztery kolejne losowania z góry lub włączyć subskrypcję, dzięki której ich liczby będą brały udział w każdym losowaniu aż do momentu jej anulowania.