Szczecińscy radni zajmą się nielegalną budową bazy paliw w Podjuchach

Żywimy nadzieję, że Radni Miasta podejmą działania zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, a oczekiwania mieszkańców są jednoznaczne. Mieszkańcy oczekują, że ta inwestycja w ogóle już nie będzie prowadzona w Podjuchach, że nie zostanie zalegalizowana, a Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda nakaz rozbiórki obiektu budowlanego - mówi Joanna Kopeć, przewodnicząca Rady Osiedla Podjuchy.

Mieszkańcy tej dzielnicy Szczecina cały czas są zbulwersowani tą sytuacją:

Żądam, żeby po prostu to zlikwidowali!

Absolutnie nie powinno być. To zagraża ludziom. To jest niebezpieczne. Z tego, co wiem, to chyba to jest nielegalne. No, jedna rada to jest rozbiórka, bo to jest taka niebezpieczna, tykająca bomba.

Tam jak wybuchnie, to mi tu do mnie dojdzie.

Przypomnijmy, baza paliw w Podjuchach powstaje bez pozwolenia od końca listopada i bez wcześniejszego uzyskania warunków zabudowy. Inwestor dysponuje jedynie decyzją środowiskową. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał wstrzymanie budowy. Jednak są podejrzenia prowadzenia dalszych prac budowlanych.

Mieszkańcy Podjuch sprzeciwiają się nielegalnej budowie bazy paliw. Protest ma się odbyć 8 maja. Według wstępnych planów - zablokowane ma zostać skrzyżowanie ulic Krygiera i Granitowej.

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie