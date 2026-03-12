Szczecin dołącza do krajowej czołówki miast walczących z betonozą i suszą

Nowa strategia promuje tzw. zielono-niebieską infrastrukturę. Zamiast kosztownych, betonowych zbiorników pod ziemią, miasto stawia na rozwiązania naturalne:

Ogrody deszczowe w skrzyniach i gruncie

Muldy chłonne i niecki infiltracyjne

Zielone dachy i ściany

Na stronie ZWiK pojawi się specjalny kalkulator retencji. Po wpisaniu powierzchni działki, system sam podpowie, jak duży zbiornik lub ogród deszczowy jest potrzebny i jakie rozwiązanie będzie najbardziej opłacalne.

Co ważne, od kwietnia w szczecińskich wodociągach rusza punkt konsultacyjny. Eksperci pomogą każdemu dobrać odpowiednią technologię - tak, aby deszczówka nie była problemem, ale darmowym zasobem do podlewania ogrodu czy spłukiwania toalet.

Dla właścicieli domów jednorodzinnych przygotowano dodatkową zachętę. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wkrótce ponownie uruchomi program dofinansowań do mikroretencji. Można będzie otrzymać środki na zakup zbiorników czy budowę systemów rozsączających.

