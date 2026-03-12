Najlepsze burgery w Szczecinie - TOP 10 szczecińskich burgerów

Najlepsza burgerownia Szczecin - LISTA
Kiedy dopada nas głód na coś konkretnego, szybkiego, a zarazem pełnego smaku, często myślimy o burgerze. Niezależnie od tego, czy szukasz idealnego miejsca na szybki lunch, spotkanie ze znajomymi, czy po prostu chcesz zaspokoić zachciankę na soczyste mięso w chrupiącej bułce, wybór odpowiedniej burgerowni ma kluczowe znaczenie. W poszukiwaniu idealnego połączenia smaków, wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza burgerownia w Szczecinie?
- 34 Smash Burger Szczecin
- Adres: Szwoleżerów 1, 71-062 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Na burgera, w to miejsce, przyszedłem z polecenia kolegi. Lokal nie jest duży, ale klimatyczny. Zamówiłem burgera "Oklahoma" i zjadłem na miejscu. Burger był bardzo dobry: prosty i smaczny, bez żadnych udziwnień. Bułka mięciutka, dobrze komponowała się z całością. Obsługa (akurat panowie) bardzo mili i kompetentni. Sam byłem w lokalu, więc wszystko przebiegło szybko. Nie ma tu za dużo miejsca i jak się trafi na tłok, to zapewne wrażenia mogą być trochę inne. Na pewno wrócę na jakieś inne dostępne potrawy. Szczerze polecam."
- Bro Burgers
- Adres: Generała Ludomiła Rayskiego 24, 70-442 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobrze oceniam Bro Burgers! Burgery były wyjątkowo smaczne i soczyste, widać, że mięso jest wysokiej jakości. Bułka idealnie chrupiąca, a dodatki świeże. Jadłam burgera dnia gdzie momentalnie było czuć wspaniały ser cheddar i to był strzał w dziesiątkę. A mój przyjaciel zamówił sobie ostrego burgera, i był też bardzo smaczny. Obsługa była miła i sprawna. Lokal jest przytulny. Zdecydowanie polecam to miejsce każdemu fanowi dobrych burgerów w Szczecinie"
- Kraft Kamaro Restaurant Szczecin
- Adres: Wielka Odrzańska 20, 70-535 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre potrawy. Przyjechaliśmy w szóstkę i każdy jadł coś innego. Próbowaliśmy burgerów, polędwiczek wieprzowych i placka po węgiersku. Załączam zdjęcie deseru. Beza bardzo dobra i podana w ciekawy sposób, ale mogłoby być trochę więcej kremu mascarpone."
- Gastro Garaż
- Adres: 1 Maja 20A, 71-627 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "To jedno z tych miejsc, do których chce się wracać. Jedzenie jest naprawdę pyszne, przytulna atmosfera sprzyja relaksowi, a obsługa jest miła i uważna. Zdecydowanie polecam!"
- Krowa Mać Burger's Szczecin
- Adres: Koński Kierat 17, 70-563 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Pierwszy raz próbowaliśmy tych burgerów i zdecydowanie jedne z lepszych w Szczecinie. American Smash i burger z Mango totalne sztosy, coś innego i ciekawego. Polecam"
- Jeeppa Burgers
- Adres: Milczańska 31F, 70-117 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczne i dobre jakościowo burgery. Cena jak najbardziej adekwatna do wielkości burgera, przemiła obsługa. Serdecznie polecam!"
- Burgery Ojca i Syna
- Adres: Mieszka I 63, 71-011 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Jako szczeciński specjalista od Burgerów muszę powiedzieć jasno, że pojawienie się tej burgerowni na mapie miasta jest czymś super. Dobrze dobrane smaki, dobrze dobrane porcje, nie krzywdzące ceny i zaangażowanie w jakość i klienta sprawia, że wróżę im minimum utrzymanie się na rynku ale też rozwój. Fajnie, że robią też smashe, tym bardziej, że na rynek wszedł Burgermajster. Z takich mniejszych szczegółów dodałbym jeszcze jeden stolik i ciut zjechał z ceny napojów, żeby ludziom nie chciało się iść do sklepów 5 m dalej tylko kupić na miejscu. Tak czy inaczej szczerze polecam!"
- WujaSmashBurger
- Adres: Leszczynowa 23, 70-766 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "WARTO. WUJA TO NIEZŁY WARIAT I ZNA SIW NA RZECZY. Wuja Smash Burger to takie miejsce, które już od pierwszego gryza pokazuje, że tutaj kucharz naprawdę zna się na rzeczy i wie, jak zrobić burgera, który zostaje w pamięci. Już od zapachu świeżo grillowanego mięsa i delikatnie karmelizowanej cebulki wiesz, że to nie jest zwykły fast food, ale robota z sercem. Bułka jest chrupiąca z zewnątrz, miękka w środku, a kotlet smash idealnie soczysty i mocno przypieczony łączy się z każdym składnikiem tak, że smak jest pełny i zbalansowany. Co ważne, każdy składnik jest świeży i dobrze dobrany, nie ma tu przypadkowych dodatków cebulka, sosy i warzywa działają wspólnie, podkreślając smak mięsa, a nie go przytłaczając. Czuć pasję i uwagę do detali, bo burger jest doprawiony tak, jakby robił go ktoś, kto sam chciałby go zjeść. Porcje są konkretne, więc nikt nie wyjdzie stąd półgłodny. Obsługa jest sympatyczna i wie, co polecać, a atmosfera food trucka sprawia, że jedzenie tutaj to nie tylko jedzenie to doświadczenie. Ceny są uczciwe w stosunku do jakości, a lokal często ma pozytywne opinie od klientów, którzy wracają po więcej. Podsumowując: jeśli chcesz burgera, który smakuje jak zrobiony przez kogoś, kto kocha to, co robi, to Wuja Smash Burger to strzał w dziesiątkę świeże składniki, soczyste mięso i smak, który zostaje z Tobą na długo"
- Muu Muu Burger
- Adres: Chłopska 73, 70-781 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre burgery. Idealna kompozycja mięsa i dodatków. Mięso najwyższej jakości. Obsługa bardzo miła. Wystrój lokalu bardzo fajny. Duża gadżetów dla miłośników do fantastyki i komiksów. Jest też regał z książkami które można ze sobą zabrać"
- QUEEN BURGER
- Adres: Turkusowa 26, 70-778 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Dziś zamówiliśmy, burgery PRZEPYSZNE! Wszystkie trzy które wybraliśmy były naprawdę bardzo smaczne. Miło, że tak dobry Burger otworzył się w naszym sąsiedztwie Pamiętajcie: na dobre rzeczy warto poczekać chwilkę dłużej"