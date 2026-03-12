PROJECT. ZS VOL.4 czyli Sarius, Louis Villain i after party na 3 scenach!

Szczecin szykuje się na jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń hip-hopowych (i nie tylko!) sezonu. Project. ZS to koncert, podczas którego na jednej scenie spotkają się Louis Villain oraz Sarius czyli dwaj artyści, którzy w ostatnich latach wyraźnie zaznaczyli swoją obecność na polskiej scenie rapowej.O odpowiednie nastrojenie publiki podczas support'ów zadbają m.in Skumaj, Kony i QueenKutee.Wydarzenie, tak jak poprzednie edycję poprowadzi Żelu Żelson.

Po koncertach, organizatorzy zadbali o odpowiednie after party czyli imprezę na 3 różnych scenach. Uczestnicy będą bawić się przy takich gatunkach muzycznych jak Rap, R&B, Latino, House czy Techno.

Miejsce: Hala Odra SzczecinData: 20.03.2026