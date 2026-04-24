Superbohaterowie opłakują Łukasza Litewkę. Niezwykłe słowa o zmarłym pośle

Tragiczny wypadek i śmierć Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia na terenie Dąbrowy Górniczej. Jechał na rowerze, gdy uderzył w niego samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policjantów prowadzący auto zjechał na przeciwległy pas, co doprowadziło do bezpośredniego zderzenia z rowerzystą. Niestety, 36-letni poseł i zaangażowany społecznik poniósł śmierć na miejscu. Obecnie prokuratura i śledczy analizują wszystkie okoliczności tej tragedii, a sprawca wypadku został zatrzymany na potrzeby dalszych czynności wyjaśniających.

Liga Superbohaterów wspomina zmarłego polityka

Przedstawiciele Ligi Superbohaterów opublikowali w sieci niezwykle osobisty wpis. Wspomnieli w nim nie tylko o współpracy z parlamentarzystą, ale przede wszystkim o jego bezinteresowności.

„Chcielibyśmy żeby to była nieprawda... Dzięki Łukaszowi mogliśmy spełnić ostatnie życzenie Wojtusia. (…) Przekonaliśmy się, jak wiele miał w sobie empatii, dobra i miłości do ludzi. (…) Łukasz pomógł niezliczonej liczbie dzieci, dorosłych i zwierząt. (…) Łukaszu, będziesz z nami już na każdej kolejnej misji. Niech MOC będzie z Tobą.”

Warto dodać, że to z inicjatywy posła szczecińska organizacja wzbogaciła się o nowoczesną drukarkę 3D. Ten specjalistyczny sprzęt służy dziś wolontariuszom do przygotowywania spersonalizowanych gadżetów oraz protez dla małych pacjentów, co pozwala w bezpośredni sposób realizować ich marzenia.

Internetowa publikacja błyskawicznie wywołała lawinę komentarzy. Użytkownicy wyrażali w nich swój ogromny ból, ale i podziękowania dla zmarłego:

„Wyrazy współczucia dla rodziny. Był to człowiek, którego będzie naprawdę brakować w Polsce.”

„Dziękuję Ci za to, że byłeś prawdziwy, do bólu szczery. (…) Nigdy nie przeszedłeś obok bólu obojętnie.”

„Wierzę, że powstanie fundacja jego imienia. Niebo zyskało pięknego anioła.”

„Połączył wiele serc… Teraz jest ze swoimi podopiecznymi.”

„Życie jest niesprawiedliwe – mógł jeszcze tyle zrobić.”

„Dobry człowiek, wielkie serce… jakie to niesprawiedliwe.”

Działalność Ligi Superbohaterów

Stowarzyszenie Liga Superbohaterów funkcjonuje w Szczecinie i zajmuje się kompleksową pomocą chorym dzieciom, skupiając się głównie na pacjentach onkologicznych. Ich kluczową aktywnością są wizyty postaci z bajek i komiksów w placówkach medycznych. Poza tym organizacja realizuje pragnienia najmłodszych, oferuje pomoc rodzinom w trudnej sytuacji i inicjuje akcje dobroczynne. Dzięki wsparciu ze strony ofiarodawców i wolontariuszy placówki zyskują sprzęt medyczny, a mali pacjenci chwile radości w swojej nierównej walce z chorobą.

Łukasz Litewka osobiście odwiedził siedzibę stowarzyszenia, przywożąc ze sobą defibrylator oraz przekazując wsparcie finansowe od firmy Kuchnia Vikinga. To również jego zaangażowanie zaowocowało zakupem sprzętu do druku w trójwymiarze, który dziś pomaga wywoływać uśmiech na twarzach dzieci.

Zmarł człowiek, dla którego liczyły się czyny

Członkowie stowarzyszenia nigdy nie traktowali Łukasza Litewki jak zwykłego polityka. Dla nich był po prostu człowiekiem reagującym na cudzy ból. Nie zależało mu na rozgłosie czy blasku fleszy, tylko na faktycznym niesieniu pomocy – zarówno ludziom, jak i zwierzętom.

„Łukasz zostawił po sobie ogrom dobra”

– podsumowali krótko, ale dosadnie wolontariusze ze Szczecina.

