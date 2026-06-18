STACJA SZCZECIN 3 – plenerowe zakończenie roku szkolnego w przestrzeni miejskiej

Wydarzenie powstało jako odpowiedź na potrzebę integracji środowiska młodzieżowego w atrakcyjnej, miejskiej formule, łączącej elementy kultury, rozrywki i działań społecznych. Organizatorzy podkreślają, że „Stacja Szczecin” ma być nie tylko formą celebracji zakończenia roku szkolnego, ale również przestrzenią sprzyjającą budowaniu relacji, rozwijaniu zainteresowań oraz promowaniu postaw obywatelskich i prospołecznych.

Program tegorocznej edycji obejmuje występy DJ-ów, pokazy i bitwy taneczne, a także konkursy z nagrodami. Istotnym elementem wydarzenia będzie strefa wystawców, w której zaprezentują się artyści, twórcy oraz organizacje społeczne i aktywistyczne, działające na rzecz młodzieży i lokalnych społeczności. Uzupełnieniem programu będą strefy relaksu, aktywności sportowe oraz oferta gastronomiczna przygotowana przez food trucki.

„Stacja Szczecin 3” ma również wyraźny wymiar społeczny – projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami i inicjatywami takimi jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Społeczna Przestrzeń oraz Pałac Młodzieży w Szczecinie, co podkreśla jego wielowymiarowy i partnerski charakter.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a udział w nim pozostaje bezpłatny.